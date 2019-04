Gelebtes Europa: Für Lettland-Austausch noch Plätze frei

Weyhe – Von Sigi Schritt. Seit fast drei Jahrzehnten besteht die Städtepartnerschaft zwischen Weyhe und den lettischen Gemeinden Madona, Cesvaine, Ergli, Lubana, und Varaklani. Es ist laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte längst eine gelebte Tradition, dass Weyher alle zwei Jahre nach Lettland aufbrechen und in der Zeit dazwischen die Weyher lettische Gäste empfangen.

In diesem Jahr brechen die Bürger der Wesergemeinde zur Reise auf. Für den nächsten Trip in der Zeit von 26. bis 30. Juni sind laut der Kulturbeauftragten Hedda Stock noch Plätze frei. Wer mitfahren möchte, sollte sich bis zum 17. April anmelden.

Wie Jürgen Borchers, Vorsitzender des Fördervereins Weyhe-Madona, erläutert, erfolgt die An- und Abreise mit dem Flugzeug. Gastfamilien nehmen die Mitglieder der Weyher Besuchergruppe auf. „Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Austauschprogramm“, so Borchers. Für den Lokalpolitiker ist so eine Reise auch ein Ausdruck eines „gelebten Europas“.

Der Austausch ist laut Borchers für „jeden offen“. Es sei nicht notwendig, dass die Interessenten Mitglied des Fördervereins sind. Obwohl die Gemeinde die Reisegruppe bezuschusst, müsse jeder Teilnehmer einen Eigenanteil leisten. „Wir rechnen mit einer Höhe von rund 350 Euro“, so Stock.

Die Gruppe fliegt von Hamburg nach Riga und nimmt dort den Bus. Der wird zwei bis drei Stunden unterwegs sein, bis er sein Ziel erreicht.

Wer mitfahren möchte, kann sich bei Hedda Stock unter der Telefonnummer 04242/71 269 (vormittags zwischen 8.30 und 12.30 Uhr) anmelden.