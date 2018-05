Geldverkehr in Zapfhahnnähe

Bild links: Luftaufnahme von 1974. Das erste eigene Sparkassengebäude von 1928 in der Bahnhofstraße und die 1968 entstandenen Anbauten. Die wurden im vergangenen Jahr wieder abgerissen und machen für Wohnhäuser Platz. Bild rechts: Luftaufnahme vom Gebäude aus diesen Tagen. Es wurde 1998 bezogen. Zuvor stand an dem Platz das alte Kirchweyher Rathaus. - Fotos: Meyer / Schritt

Kirchweyhe - Von Wilfried Meyer. Am 1. Mai 1918 richtete die Syker Amtssparkasse im „Eisenbahnerort“ Kirchweyhe eine Zweigstelle ein. Seit der Fertigstellung der Bahnstrecke Osnabrück – Bremen im Jahr 1873 hatte sich das kleine Dorf zu einem Anziehungspunkt für arbeitssuchende Menschen aus dem ganzen Land entwickelt. Rund 2 500 Einwohner zählte die Gemeinde, und es galt, fast 1 500 Arbeitsplätze bei der Bahn zu besetzen.

Große Eisenbahnersiedlungen schossen im Bahnhofsbereich, am Moordamm und Papenkamp wie Pilze aus der Erde. Beim Bahnhof stand bis dahin nur das strohgedeckte Bauernhaus von Johann Koch. Er sah in der Entwicklung eine Chance weiterzukommen, und errichtete auf seinem Anwesen einen Gasthof.

Schon bald siedelten in seiner Nachbarschaft weitere Geschäftsleute: Bäcker Reiners, Friseur Nolte, Gemischtwarenhändler und Müller Dunkhase sowie die „Konkurrenz“ Gastwirt und Baustoffhändler Ernst Koch, Schlosser und Schmied Bieritz und Gastwirt Oetjen auf der anderen Bahnseite. 1913 bezog die Post das noch heute genutzte Gebäude, ebenfalls von Johann Koch erbaut.

Der erste Neubau, das Gasthaus von eben diesem Johann Koch, brannte 1906 zwar nieder, wurde danach jedoch noch größer wieder aufgebaut. Hier mietete die Syker Amtssparkasse 1918 Geschäftsräume an, und der erste Schritt zur Zweigstelle Kirchweyhe war getan.

Spielte sich das alte bäuerliche Leben auch im Dorf bei der Kirche ab, so verlagerte sich das wirtschaftliche in die neue Region, in den Bahnbereich. Die Sparkasse unter Leitung von Heinrich Holzmann war also ideal gelegen.

In einem Jahrzehnt schaffte man es, sich so zu etablieren, dass die Räumlichkeiten im Koch’schen Gasthaus nicht mehr ausreichten. Die Sparkasse baute einige hundert Meter weiter, an der Bahnhofstraße 42 selbst, und 1928 erfolgte der Umzug dorthin. Johann Dammann übernahm 1955 die Leitung der Zweigstelle und die Verantwortung für 16 Angestellte.

Das markante und Ortsbild prägende Gebäude wurde in den nachfolgenden Jahrzehnten noch mehrfach modernisiert und umgestaltet. 1968 löste dann ein notwendiger Anbau auf der Rückseite die entstandenen Raumprobleme. Kürzlich wurde dieser Komplex wieder abgerissen und macht für Wohnhäuser Platz. Das alte Sparkassengebäude hat sein Aussehen kaum verändert und wird von einem Friseurgeschäft und einer logopädischen Praxis genutzt.

Von 1971 bis 2000 bekleidete Bernd Weseloh das Amt des Zweigstellenleiters. Mit 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zog die Belegschaftt am 16. November 1998 in den Neubau an der Bahnhofstraße 54, welcher den Anforderungen eines zukunftsgerichteten Kreditinstituts entspricht. Dort hatte vorher das alte Kirchweyher Rathaus gestanden, war allerdings für die Zwecke der Kreissparkasse baulich nicht zu nutzen. Das frühere Kirchweyher Wappen aus dem Rathaus fand einen Platz am Sparkassenneubau, und im Innenbereich erinnern großformatige Bilder an seine Geschichte.

Im Dezember 2000 wurde dem heutigen Zweigstellenleiter Klaus Husmann die Verantwortung für die weiterhin expandierende Geschäftsstelle übertragen, die nun auf eine 100-jährige Geschichte zurückblickt.

• Vom heutigen Mittwoch bis zum 9. Mai erinnert im Kassenraum eine kleine Bilderausstellung von Gemeindearchivar Wilfried Meyer an diese Zeit.

Am morgigen Donnerstag wird Gästeführerin Regina Glawon um 16 Uhr eine kleine Führung zur Sparkassengeschichte anbieten und in die Ausstellung einführen. Treffpunkt ist vor der Sparkasse in der Bahnhofstraße 54. Anmeldungen nimmt Corinna Bösche unter 04294/79 52 20 oder post-boesche@web.de entgegen.