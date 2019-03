Erneut Geldautomat in Weyhe gesprengt - diesmal in Dreye

Gleich mehrere unbekannte Täter sind nach der Sprengung eines Geldautomaten in Weyhe-Dreye beobachtet worden, die mit einem Auto vom Tatort weggefahren sind. Ob die Täter Beute machten, ist unklar.

Dreye - Mehrere Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr einen Geldautomaten in Dreye gesprengt. Dadurch war ein Feuer ausgebrochen, das den Raum, in dem der Geldautomat stand, zerstörte, wie die Polizei sagte.

Anwohner der Dreyer Straße hätten nach der Sprengung in einem SB-Pavillon der Kreissparkasse Syke mehrere Menschen auf der Straße gesehen, die dann in ein Auto gestiegen seien. Die Zeugen berichteten, dass dieses Auto mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bremen/Autobahn geflüchtet, so Polizeisprecher Thomas Gissing.

+ Durch die Sprengung ist der Geldautomat schwer beschädigt worden. © Nonstopnews Alle verfügbaren Polizeistreifen aus dem Landkreis und den umliegenden Bereichen leiteten sofort eine Fahndung nach den Tätern ein. Die Suche blieb bislang jedoch erfolglos.

Höhe der Beute bleibt unklar

Durch die Wucht der Explosion wurde der Geldautomat und die rückwärtige Wand herausgerissen. Die alarmierten Feuerwehren aus Dreye und Sudweyhe brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen. Ein Mitglied der Feuerwehr verletzte sich während des Einsatzes. Es wurde vom Rettungsdienst behandelt und konnte den Einsatz fortsetzen.

Am Gebäude entstand durch das Feuer und die Explosion erheblicher Schaden, erklärte Gissing am Morgen. Ein Wohnhaus in unmittelbarer Nähe des Pavillons hat keinen Schaden genommen.

Polizei registriert vierte Sprengung in vier Wochen

Ob die unbekannten Täter Beute gemacht haben, blieb zunächst unklar. Die Geldautomatensprengung ist laut Polizei die vierte in der Region innerhalb von vier Wochen. Ende Februar hatte es im benachbarten Kirchweyhe zwei Geldautomatensprengungen gegeben, Mitte Februar eine im Nachbarort Stuhr-Brinkum. „Das ist schon etwas besorgniserregend“, sagte Gissing am Tatort.

Diepholzer Polizei bittet um Hinweise von Zeugen

Die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren am Tatort gesichert. Der Polizeisprecher geht davon aus, dass auch diese Tat von einer Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes übernommen wird, die sich mit den Sprengungen in Niedersachsen befasst.

Hinweise von Zeugen, die in der Nacht etwas beobachtet haben, nehmen die Polizei in Weyhe, Telefon 0421/80660, und die Polizei Diepholz, Telefon 05441/9710, entgegen.

jdw/Mit Material der dpa