Geisterspiele „notwendiges Übel“

Arnd Zeigler Gast im Livestream der Leester Kirchengemeinde

+ © Sigi Schritt Plaudert mit Pastor Holger Hiepler über Werder: Der Fußball-Experte Arnd Zeigler (rechts). © Sigi Schritt

Geisterspiele in der Bundesliga betrachtet Arnd Zeigler als „notwendiges Übel“ und „nicht wirklich als Herzensangelegenheit“. Solche Spiele seien kein Ersatz für Begegnungen mit Publikum, betont er. Der Fußball-Experte und Stadionsprecher war am Dienstagabend Gast der Leester Kirchengemeinde und thematisierte die Wiederaufnahme des Bundesligabetriebs in der Corona-Krise.