Es geht nicht nur um die eigenen vier Wände

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wie soll die Gemeinde in 20 Jahren aussehen? Auf diese wichtige Frage sucht die Gemeindeverwaltung eine Antwort. Sie will diese gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten.

Deshalb möchte die Verwaltung laut Baudirektor Steffen Nadrowski einen Prozess der Bürgerbeteiligung anstoßen, der über einen längeren Zeitraum gehen soll und mehrere Veranstaltungen umfasst.

Die Auftaktveranstaltung ist für Dienstag, 26. November, vorgesehen. Sie beginnt um 18 Uhr im Rathaus.

Es ist ein Teil eines größeren Prozesses, kommentiert Steffen Nadrowski das Ansinnen. Die Ergebnisse würden in politische Prozesse einfließen und in die Gremienarbeit münden. Der Rathausmitarbeiter rechnet mit einem enormen Gesprächsbedarf. Es geht nach seiner Einschätzung um Fragen der Gestaltung, aber auch um Fragen, wie rechtliche Möglichkeiten der Gemeinde ausgeschöpft werden könnten. Denn die Gemeinde möchte prüfen, welche Maßnahmen sie gegen eine übermäßige Nachverdichtung ergreifen könnte. Die Teilnehmer sollen aus ihrer Sicht schildern, wie sie zum Beispiel die Neubauten wahrnehmen und was sie lieber hätten.

„Wir wollen zuhören“, kündigt Nadrowski an. Er sei aber auch neugierig, welche Ideen die Bürger für das künftige Ortsbild haben. Die Verwaltung wünscht sich am Ende der Veranstaltungsreihe eine Art Leitbild, erklärt er. Diese Ergebnisse sollen in Konzepte einfließen. Die Verwaltung hat laut Nadrowski „den Anspruch“ die Konzepte „umzusetzen“. Es sei nicht richtig, zu sagen, das bringe eh' nichts, ergänzte der Fachbereichsleiter auf Nachfrage. Es gehe um ein „handlungsorientiertes Bild“. Man müsse das Ergebnis des Prozesses wie ein Werkzeug vergleichen, erklärt Nadrowski weiter. Er hofft, dass sich am Ende nicht nur Bürger, sondern auch Bauträger versammeln könnten. Sein Ansatz ist, dass die Menschen nicht nur die Ausgestaltung der eigenen vier Wände und der Hülle drum herum sehen, sondern weiter zu denken. Als ein positives Beispiel sieht er ein Gebäude an der Leester Straße, in dem ein Fotostudio integriert ist. Das habe sich harmonisch in das Ortsbild eingefügt.

Steffen Nadrowski ist sich sicher, dass es lange dauern wird, um in der Bevölkerung zu klären, ob Weyhe ein Dorf oder schon eine Kleinstadt ist. Er sei sich bewusst, dass ökonomische Kräfte eine „massive Auswirkung“ haben. Wenn es zum Beispiel eine Nachfrage nach sogenannten Tiny-Häusern gebe, werde sich dies mit Sicherheit auf das Ortsbild auswirken. Ein Hochhaus rund um die GS-Agri-Türme hätten ebenfalls massive Auswirkungen. Wollen die Menschen solche verrückte Sachen, oder wollen die Bürger lieber „rote Häuser mit Satteldach“, fragt er. All’ das könnte mit den Teilnehmern der Veranstaltungen besprochen werden. Wege entstehen beim Gehen, so der Rathausmitarbeiter. Sein Tipp lautet: „Man muss loslaufen.“ Das bedeutet auch, dass „alle Fragen erlaubt sind“.