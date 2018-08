Gegen Clan-Kriminalität: FDP-Landtagsabgeordneter fordert zentrale Behörde

„Sehr hohes Gefährdungspotential“

Diepholz/Hannover - In Diepholz und Syke hat die Polizei „deutliche Schwerpunkte“ von kriminellen Clan-Strukturen festgestellt (wir berichteten). Im Rahmen einer aktuellen Stunde haben sich am Mittwoch die Landtagsabgeordneten in Hannover mit der landesweiten Lage beschäftigt. Dabei hat Dr. Marco Genthe (Weyhe) als rechtspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion weitergehende Maßnahmen zur Bekämpfung der Clan-Kriminalität in Niedersachsen gefordert.