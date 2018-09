Geförderter Wohnraum für Normalverdiener

Weyhe - Von Philipp Köster. Die Gemeinde will ihre wohnungsbaupolitische Gesamtstrategie auf neue Füße stellen. Ein Eckpfeiler für diesen sogenannten Baulandbeschluss ist die verbindliche Einführung einer Quote für geförderten Wohnraum in neuen Baugebieten.

Das bedeutet: Wenn ein Investor Häuser in einem Baugebiet errichten will, muss er nach den Vorstellungen der Verwaltung 20 Prozent für mietpreisgebundenen Wohnungsbau zur Verfügung stellen. In den Genuss können Bürger kommen, die einen Wohnberechtigungsschein (B-Schein) vorweisen können.

Das sind laut Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Baudirektor Steffen Nadrowski mehr Leute als gemeinhin gedacht. So kann zum Beispiel eine Alleinerziehende mit einem Kind und einem Jahresbruttogehalt von 38.142 Euro ebenso einen B-Schein bekommen wie ein Ehepaar mit zwei Kindern und einem Jahresgehalt von 51.000 Euro. „Das betrifft also schon die breite Mittelschicht. Das ist fast für jeden interessant“, sagt Nadrowski.

Der Begriff sozialer Wohnungsbau sei demnach nicht geeignet, es betreffe Normalverdiener betont auch Bovenschulte. Verwechslungen mit Anspruchsberechtigten von Transferleistungen wie Wohn- oder Arbeitslosengeld seien nicht ausgeschlossen. An die richtet sich das Konzept des mietpreisgebundenen Wohnungsbaus zwar auch, aber nicht in erster Linie. Denn deren Miete werde ja vom Sozialamt übernommen. Etwa 1 000 Haushalte dieser Art gibt es in der Wesergemeinde.

93 B-Schein-Haushalte auf der Warteliste

Zurzeit gibt es Nadrowski zufolge 88 geförderte Wohnungen mit Mietpreisbindung, 40 davon in kommunaler Hand, eingerechnet sind schon die zurzeit beim Trafo entstehenden sechs Einheiten. Von den 48 Wohnungen in privater Hand fallen bis nächstes Jahr 38 aus der jahrzehntelangen Mietpreisbindung heraus. „Wenn wir nichts machen würden, gäbe es schon in zwei Jahren keine privat geförderten Wohnungen mehr“, so der Bauamtsleiter.

Die mit Investoren vertraglich fixierten Quote von zehn Prozent in den kleinen Gebieten Westeracker (acht), Gärtnerei Meyer und Westlich der Hagener Straße (jeweils vier) seien der Anfang. Um ansatzweise dem Bedarf gerecht zu werden, müsse also eine Quote eingeführt werden. „Das hat in Weyhe keine Tradition. Doch auch mit den 20 Prozent bedarf es einer gewissen Zeit, um den Bestand auszubauen“, unterstreicht der Verwaltungschef. Denn auf der Warteliste stehen 93 potenzielle Haushalte mit B-Schein. Eine Quote von 20 Prozent geförderten Wohnungsbaus auf Grundlage des Baulandbeschlusses würde zu 16 Einheiten pro Jahr führen, wenn pro Jahr 80 Wohnungen neu entstehen.

Die recht hohen Einkommensgrenzen für eine B-Schein-Berechtigung hätten die Verwaltung überrascht, gibt Nadrowski zu. Je nach Anzahl der Kinder könne sogar eine Familie mit einem Jahresbruttogehalt von 81.000 Euro in eine solche Wohnung ziehen, hat Rathausmitarbeiter Max Serzisko herausgefunden. In erster Linie möchte die Verwaltung aber kleinere geförderte Einheiten entstehen sehen, etwa Dreizimmer-Wohnungen mit 60 bis 80 Quadratmetern in einem Mehrparteienhaus. So zum Beispiel auch auf dem Westeracker: Dort sind die acht geförderten Wohnungen in einem Haus geplant.

Die Mietpreisbindung liegt dann bei 5,60 Euro pro Quadratmeter. „Auf dem Markt gibt es in Weyhe keine Neubauwohnung unter zehn Euro pro Quadratmeter“, betont Steffen Nadrowski.

Was Investoren oft nicht wüssten: Das Land fördert die Errichtung besagten Wohnraums mit Null-Prozent-Zins-Krediten und einem Tilgungszuschuss von 15 Prozent.

• Der Bauausschuss befasst sich am Dienstag um 18.30 Uhr in öffentlicher Sitzung mit dem Baulandbeschluss und damit auch mit der Quote. Das Thema war vergangene Woche auf Antrag der CDU verschoben worden. „Wir hoffen, dass dieser Punkt in der Politik auf eine breite Mehrheit stößt“, sagt Bürgermeister Andreas Bovenschulte.

