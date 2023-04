Lautstarker Beifall für Sonja Eden

Von: Sigi Schritt

Die Gemeinde Weyhe vergibt regelmäßig Auszeichnungen für Bürger, die sich auf besondere Weise ehrenamtlich engagieren. Sonja Eden wurde am Donnerstagabend im Rathaus geehrt.

Weyhe - Sonja Eden ist Weyherin des Jahres 2022. Bürgermeister Frank Seidel gab die Entscheidung der Jury am Donnerstagabend im Ratssaal bekannt. Die Jury hatte unter anderem ihr langjähriges Engagement als Vorsitzende des Fördervereins der KGS Leeste und ihre Mitarbeit in der SPD-Fraktion (Rat und Kreistag) gewürdigt. Die mehr als 70 Gäste bedachten die an Parkinson erkrankte Leesterin mit großem Applaus.

Weyher Organisation des Jahres wurde der Nabu Weyhe. Außerdem wurden Ninja und Birgit Sündermann für ihr beherztes Eingreifen bei einem Verkehrsunfall geehrt (wir berichten ausführlich in der nächsten Ausgabe).

Dies ist die Pressemitteilung der Gemeinde Weyhe:

Es war wieder Zeit für die Weyher „Ehrenamts-Oscars“: Am Donnerstag, 20. April 2023, sind bei einem Festakt im Ratssaal die Person und die Organisation des Jahres 2022 gekürt worden. Nach der Doppelverleihung „Weyherin bzw. Weyher des Jahres“ im vergangenen Sommer konnten die Auszeichnungen diesmal wieder im gewohnten Rahmen vergeben werden. Ende Februar hatte die Jury, bestehend aus Thomas Brugger, Christine Burda, Rudolf Dyk, Hans-Wilhelm Niemeyer, Vincent Myska, Christa Rödiger, Hannelore Roitsch-Schröder, Rainer Zottmann und Bürgermeister Frank Seidel, aus insgesamt 17 vorgeschlagenen Namen inklusive Mehrfachnennungen die jeweilige Preisträgerin bzw. den Preisträger in beiden Kategorien ausgewählt.

Wer es letztlich geworden ist, verkündete Bürgermeister Frank Seidel nun beim inoffiziellen Feiertag für die Freiwilligkeit in der Gemeinde. „Was Sie geleistet haben, war vielleicht unentgeltlich, aber in jedem Falle unbezahlbar. Und unentbehrlich sowieso“, sagte er in Richtung aller Nominierten – um dann das große Geheimnis zu lüften:

Weyherin des Jahres 2022 ist Sonja Eden

Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande ist Sonja Eden bereits seit 2009. Nun erhielt sie auch die höchste Auszeichnung ihrer Heimatgemeinde für ehrenamtliche Leistungen. Und die sind vielfältig: Asylbegleiterin der ersten Stunde, Gründungsmitglied des Runden Tisches gegen Rechts – für Integration, Streetwatcherin aus Leidenschaft, überzeugte Mitwirkende im Weyher Präventionsrat, treibende Kraft bei der Pflege der Frankreich-Partnerschaft mit Coulaines, 16 Jahre lang Mitglied des Gemeinderates. Noch länger war sie nur für ihre absolute Herzensangelegenheit engagiert: die Schulelternarbeit und damit die Förderung der Weyher Kinder.

Angefangen hatte sie als Elternsprecherin der Grundschule Leeste, an der sie einst auch Nachhilfe und Hausaufgabenbetreuung angeboten hat, später war sie Vorsitzende des Schulelternrates der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste und auch des Gemeindeelternrates für alle Schulen der Gemeinde Weyhe. Viele Jahre war sie zudem Vorsitzende des Förderkreises der KGS Leeste – sogar noch lange nachdem die eigenen Kinder diese bereits verlassen hatten. Zum heutigen Format aufgebaut hat sie vor allem die Ehemaligenbörse, die unzähligen Schülerinnen und Schülern die berufliche Orientierung erleichtert hat. Frank Seidel war sich sicher: „Die Entwicklung der KGS Leeste, ja der gesamten Weyher Schullandschaft wird auf ewig auch mit dem Namen Sonja Eden verbunden sein.“

Außerdem sind folgende Personen für 2022 vorgeschlagen worden (alphabetische Reihenfolge):

Thomas Brugger

Joyce Budelmann

Steffen Dollinger

Elly Heinsohn

Regine von Larcher

Elisabeth Müller

Annelie Schocke

Birgit Sündermann

Hubert Sturm

Anschließend wurde der seit 2008 verliehene Sonderpreis an den Verein bzw. Verband vergeben, dessen außergewöhnliche Verdienste für das Gemeinwohl auf diesem Wege gewürdigt werden sollen:

Organisation des Jahres 2022 ist der NABU Weyhe

Inklusive der Vorgänger-Institutionen ist die Weyher NABU-Gruppe seit nunmehr 40 Jahren der örtliche Akteur für den Umweltschutz schlechthin. Leidenschaftlich setzen sich die Mitglieder für die hiesige Tier- und Pflanzenwelt ein – und letztlich den Erhalt lebenswerter Bedingungen für die nächsten Generationen. „Wir alle können froh sein, einen solchen Partner an unserer Seite zu haben, der sich darum kümmert, dass es allen Geschöpfen in Weyhe gut ergeht“, unterstrich Bürgermeister Frank Seidel die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit des NABU.

Exemplarisch ging er auf dessen Projekte ein – allein die der jüngeren Vergangenheit. „Ich denke da an die Renaturierung von Gewässern wie der Hache, die Rettungsaktion für Fische aus dem trockengefallenen Hombach, die Weiterentwicklung des Biotops an der Ochtum, die Betreuung der Wasserbüffel in der Leester Marsch, die Schafbeweidung an der Naturschutzstation, das Turmfalken-Monitoring an der Weser-Eisenbahnbrücke in Dreye, die Aktivitäten der Fledermausgruppe, der Eulen- und Greifvogelgruppe oder der Amphibienschützerinnen und -schützer“, zählte der Verwaltungschef anerkennend auf.

Überdies engagiert sich der NABU in der Umweltbildung, sei es auf dem Naturerfahrungsgelände an der Böttcherei oder direkt an Schulen. Informiert und vor allem sensibilisiert wird aber die gesamte Bevölkerung bei diversen Veranstaltungen mit dem Ziel, den Naturschutzgedanken noch ein Stück mehr in den Köpfen der Menschen zu verankern. „Dass der Naturschutz so gelebt wird hier in unserer Gemeinde, liegt nicht zuletzt daran, dass der NABU dies so vorlebt. Wahre Vorbilder eben“, so Frank Seidel.

Weitere genannte Organisationen für den Sonderpreis Organisation des Jahres 2022 waren (ebenfalls alphabetisch sortiert):

BürgerBus Weyhe e.V.

Freiwilligenagentur Weyhe - Zeit!Spende

DLRG Weyhe

Lions Club Bremer Süden

Syker Tafel in Weyhe

Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Weyhe und Madona

Sonderehrung für Birgit und Ninja Sündermann

Es gab noch eine weitere besondere Ehrung für eine besondere Tat an diesem Abend: Birgit Sündermann, die auch als Weyherin des Jahres nominiert war, erhielt unabhängig davon zusammen mit ihrer Tochter Ninja Sündermann ebenfalls einen Strauß Blumen aus den Händen von Bürgermeister Frank Seidel. Damit wurde ihr beherztes Eingreifen gewürdigt, als im August 2022 eine 18-Jährige aus Linsburg im Landkreis Nienburg/Weser bei einem Unfall auf der B6 in Weyhe-Melchiorshausen tragisch ums Leben kam. Ninja und Birgit Sündermann waren zufällig vor Ort – und ohne zu zögern als Ersthelferinnen zur Stelle. Sie leisteten der schwer verletzten jungen Frau Beistand, sorgten dafür, dass sie in ihren letzten Minuten nicht alleine war.

Die Mutter der Verstorbenen hatte als Dank dafür um eine entsprechende öffentliche Anerkennung für die beiden Weyherinnen gebeten. Ein Wunsch, dem die Gemeinde Weyhe bei diesem Anlass nur zu gerne nachgekommen ist.