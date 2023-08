Gastronomen bereiten sich auf die Straßenbahn vor

Von: Sigi Schritt

Teilen

Klaus Wessels und Gracjana Pohl haben eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gebildet und betreiben gemeinsam das Restaurant Wessels und Wessels 2. © Sigi Schritt

Die Leester Gastronomen Klaus Wessels und Gracjana Pohl bereiten sich auf den ersten Halt der Bremer Straßenbahn vor und stellen für das Restaurant Wessels und Wessels 2 die Weichen Richtung Zukunft.

Weyhe – Im Jahr 2025 wird die Straßenbahn von Bremen nach Leeste fahren – davon gehen jedenfalls Klaus Wessels und Gracjana Pohl aus. Das Gastronomen-Duo will darauf reagieren und seinen Betrieb unter anderem drauf ausrichten. Seit Anfang Juli betreibt es gemeinsam das Restaurant Wessels und die Partylocation Wessels 2 in der Nähe des Leester Bahnhofs. Dort soll die Straßenbahn halten. Wo sich noch eine Blumenwiese befindet, soll zudem ein Park-and-Ride-Parkplatz entstehen.

Wenn absehbar ist, dass die Straßenbahn zum ersten Mal am Bahnhof Leeste hält und damit auch Fahrgäste aus Leeste in Richtung Bremen abfahren, wollen Klaus Wessels und Gracjana Pohl die Öffnungszeiten ihres Restaurants erweitern. Derzeit öffnet das Restaurant Wessels erst um 17 Uhr. Perspektivisch will das Gastronomen-Duo dann einen regelmäßigen Mittagstisch anbieten.

Klaus Wessels ist davon überzeugt, dass der Bereich um den Bahnhof Leeste ein Aushängeschild für den Ortsteil werden wird. Dazu müsse das ehemalige Gelände des örtlichen Schützenvereins aufgewertet werden. Derzeit ist noch ein Teil des alten Schießstandes zu sehen. Das Schützenhaus biete „keinen schönen Anblick“, so Wessels. „Aber in den nächsten zwei Jahren ist mit dem Abriss zu rechnen“, sagt er.

Die Leester Straße hat in der Nähe des Restaurants Wessels vor dem Dönerladen eine Abbiegespur bekommen. Wie beurteilen die Gastronomen die Verkehrssituation? „Ein Verkehrschaos ist nicht entstanden“, sagt Klaus Wessels. „Aber am Wochenende ist die Spur stark befahren.“ Verkehrsmagnet sei zweifellos der Famila-Verbrauchermarkt am Ende der Ladestraße. Die Parkplatzsituation rund um den Bahnhof Leeste bezeichnet Klaus Wessels insgesamt als sehr gut. Es gebe eine Vielzahl von Gratis-Abstellmöglichkeiten.

Klaus Wessels und Gracjana Pohl bewirten nicht nur Weyher, sondern auch Gäste aus Syke, Stuhr und Bremen. Und seit der Schließung des Gasthauses Scholvin-Ortmann hätten sie Gäste bewirtet, die vorher regelmäßig nach Riede kamen.

Auch wenn Klaus Wessels sein Alter nicht verraten will, hat er die Gastronomie in Weyhe über viele Jahre erfolgreich mitgeprägt. Wer in der Gastronomie Verantwortung trägt, lebt für sein Geschäft. Längerer Urlaub? Für viele ein Fremdwort. Und doch will sich Klaus Wessels die eine oder andere Woche Auszeit gönnen. „Vielleicht bin ich auch mal zwei Wochen weg“, sagt er. Und deshalb hat er sich entschlossen, seiner langjährigen Mitarbeiterin Gracjana Pohl eine Geschäftspartnerschaft anzubieten. Warum beide eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gewählt haben, bei der beide mit ihrem Privatvermögen haften? „Wir haben gegenseitiges Vertrauen“, sagt Klaus Wessels.

Die 36-jährige Gracjana Pohl kennt das Leester Unternehmen seit fast 16 Jahren als Angestellte und gehört zu einem Team von rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Ausgangslage sei hervorragend, sagt Klaus Wessels. Zuletzt sei in der Corona-Zeit kräftig in den Restaurantbetrieb investiert worden. Rund 200 000 Euro habe er ausgegeben: für einen Anbau, für die Erneuerung der Küche und für eine komplett neue Einrichtung.

Gracjana Pohl freut sich auf ihre neue Aufgabe und will eigene Akzente setzen. Sie stammt aus einer Familie, die in der Gastronomie Fuß gefasst hat. Ihre Großeltern haben in Polen ein Restaurant betrieben. „Und meine Mutter hat sich auf Gran Canaria in der Gastronomie selbstständig gemacht.“ So war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Gracjana Pohl Unternehmerin werden würde. 1987 in Polen geboren, kam sie im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern nach Weyhe. Hier besuchte sie die KGS Kirchweyhe. Mit 16 Jahren begann sie in der Gastronomie zu arbeiten und lernte einige Betriebe kennen. Gracjana Pohl ist verheiratet und hat vier Kinder im Alter zwischen zwei und 18 Jahren.

Demnächst steht eine Veränderung an: Der Raucherraum wird langfristig aufgegeben. Dafür wird der Restaurantbereich um 15 Plätze erweitert. Gäste, die nicht auf ihre Zigarette verzichten wollen, können dies dann an der frischen Luft tun.

Von Sigi Schritt

Die Umgebung des Restaurants Wessels verändert sich: Die Kreuzung Leester Straße/Ladestraße ist bereits gemacht. © Sigi Schritt