Gasleck in Weyhe - Feuerwehr reagiert schnell

Einsatz in Erichshof

+ © Screenshot: Moorschlatt Die Feuerwehr konnte das Gasleck in Weyhe provisorisch stopfen, bis der Gasversorger anrückte. © Screenshot: Moorschlatt

Bei Bauarbeiten ist es in Weyhe am Donnerstagmorgen zu einem Gasleck bekommen. Daraufhin rückte die Feuerwehr an, um das Leck kurzerhand zu stopfen.