Gästeführung durch Krippe und KGS

+ Karin Busch

Weyhe – Wer selbst keine kleinen oder großen Kinder hat, hat kaum Gelegenheit, mal in das Haus der Krippenkinder oder in die KGS Kirchweyhe hinein zu schnuppern und Informationen von Sachkundigen zu erhalten. Die Gästeführerin Karin Busch möchte dies ändern. Sie bietet unter dem Titel „Bei den Kleinsten und Großen“ am Freitag, 29. März, um 16 Uhr eine Führung durch beide Häuser an. Busch findet, dass der Blick in diese beiden Häuser eine einmalige Gelegenheit für Großeltern, Nachbarn und Interessierte sei. Treffpunkt ist um 15.45 Uhr vor dem Haus der Krippenkinder, wo die Leiterin der Krippe Andrea Niemann die Einrichtung vorstellen wird. Was spielt sich eigentlich in einer Kinderkrippe ab? Wie ist eine Krippe eingerichtet? Welche Erfahrungen machen die Erzieherinnen dort mit den Kleinen? Die Leiterin wird die passenden Antworten geben.