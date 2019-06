Fußstapfen von Bovenschulte „sind groß“

Weyhe – Wen will die SPD ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Weyhe schicken? Eine Antwort darauf hat die Fraktion im Rahmen ihrer Pressekonferenz gestern nicht geben wollen.

„Die Fußstapfen von Andreas Bovenschulte sind groß“, so der Fraktionsvorsitzende Frank Seidel. Der derzeit beurlaubte Weyher Bürgermeister ist am Montag in Bremen SPD-Fraktionschef geworden, und er soll in der kommenden Woche offiziell vom Weyher Rat abgewählt werden. Damit ist die Ära Bovenschulte in der Wesergemeinde vor den Toren Bremens passé.

Der SPD-Chef Berthold Groeneveld bestätigte lediglich, dass es bereits Gespräche zum Thema Nachfolge gibt.

Frank Seidel, dem nachgesagt wird, er habe Interesse, winkt ab: Niemand habe im Vorstand „eine Bewerbungsrede gehalten“.

Wie die Christdemokraten hätten auch die Sozialdemokraten Bovenschulte am liebsten behalten, machte Seidel deutlich.

Die SPD blickt nach vorne und will die Abwahl am Mittwoch, 3. Juli, samt Verabschiedung abwarten. In den Ferien müssten sich dann die 130 Genossen, die im Weyher Verband organisiert sind, versammeln und eine Entscheidung herbeiführen, die idealerweise sechs Wochen vor dem Wahltermin bekannt wird. Die Sozialdemokraten gehen derzeit von Sonntag, 10. November, als Wahltermin aus. sie