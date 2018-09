Erboste Nachbarin ärgert sich über Kulturbahnhof

Sudweyhe - Von Philipp Köster. Nicht bei allen Nachbarn stößt die Renovierung des Sudweyher Bahnhofs und die Umwandlung zu einem Veranstaltungsort auf Gegenliebe.

Seit einem Jahr sind die Arbeiten im Gange (wir berichteten mehrfach). Es hat auch schon Termine im und um den Bahnhof herum gegeben. In dieser Zeit ist die anfängliche Freude über die Sanierung unter anderem bei Anwohnerin Conny Könenkamp dem Ärger gewichen. Sie wohnt mit ihrer neunjährigen Tochter seit vier Jahren direkt neben dem Haus von 1910.

„Als ich im letzten Jahr von der Eröffnung des Cafés im Bahnhof hörte, fand ich es toll, dass dieses schöne Gebäude wiederbelebt werden sollte“, teilt sie in einem Schreiben an diese Redaktion mit. Alles Angekündigte habe vernünftig geklungen: ehrenamtliche Betreiber, reiner Café-Betrieb mit geregelten Öffnungszeiten bis maximal 20 Uhr, mit Anbindung an den Kleinbahnbetrieb am Wochenende und rücksichtsvoller Umgang mit den Nachbarn. Kein Alkoholausschank mit entsprechender Auflage von der Gemeinde, die sich als Verpächterin ja auch mit einem erheblichen Geldbeitrag für die Kulturstätte eingesetzt hat. „So weit die Theorie“, schreibt Könenkamp.

Über Beschwerden hinweggesetzt

Die Praxis sah für die Anwohnerin dann aber anders aus: Veranstaltungen mit Spendenaufrufen im Frühjahr habe sie noch wohlwollend zur Kenntnis genommen. Doch als vom Verein diverse Konzerte und die Übertragung deutscher Spiele bei der Fußball-WM angekündigt wurden, „kam eine für mich völlig neue Nutzung des Bahnhofs dazu. Mit uns Nachbarn wurde darüber nicht gesprochen“. Die Freiluftveranstaltungen mit Bierausschank hätten dazu geführt, dass Könenkamp und ihre Tochter Terrasse und Haus verlassen mussten. Über die Beschwerden einiger Anwohner hätte sich der Verein hinweggesetzt und das Programm „gerne auch bis nach Mitternacht“ durchgezogen.

Vor allem über die Ereignisse am 24. Juni ist Conny Könenkamp erbost: Ein vom Winde verwehtes, ungesichertes Partyzelt lag in den Blumen. Später habe sich jemand ohne ihr Wissen ihren Grund betreten und sich des Zeltes angenommen: „Keine Entschuldigung oder Frage nach Schäden.“

Ruhe habe es an diesem Tag auch nicht wie angekündigt ab 20 Uhr gegeben. Schon mit dem Soundcheck einer Band ab 16 verließen Mutter und Tochter das Haus. Schlafen war nach der Rückkehr um 20.30 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung um 21.30 Uhr nicht möglich. „Meine Tochter musste aber dringend schlafen, um fit für die Schule zu sein.“

Könenkamp stellt sich die Frage, was von der ursprünglichen Kulturbahnhof-Idee übrig geblieben sei: „Bierlokal mit Fußball und Open-Air-Musik bis in die Nacht direkt neben meinem Garten uns Haus?“ Trotz Beschwerden habe der Verein hinreichend bewiesen, dass kein Interesse auf ein faires Zusammensein mit den Nachbarn besteht. „Niemand, auch im Verein, würde sich derartige Rücksichtslosigkeit gefallen lassen.“

Es werde zudem nicht kommuniziert, was der Verein eigentlich beim Bahnhof vorhabe, sagte sie am Dienstag auf Nachfrage.

Burda: Runder Tisch mit Anwohnern geplant

Christine Burda, Vorsitzende des Vereins Sudweyher Bahnhof – Kultur am Gleis, ist irritiert und verwundert ob der Heftigkeit der Reaktion und spricht von einer Breitseite gegen die Ehrenamtlichen. Sie gibt zu, dass ein Festivaltermin Mitte Juni aus dem Ruder gelaufen sei, als man draußen bis Mitternacht gestanden habe. „Dafür haben wir uns auch bei den Leuten schriftlich entschuldigt“, unterstreicht sie. Für die Freiluftveranstaltungen hätten von der Gemeinde Genehmigungen bis um 22 Uhr vorgelegen. Die von Anwohnern am 24. Juni herbeigerufene Polizei habe konstatiert, dass alles im Rahmen geblieben sei.

Grundsätzlich gebe es viele positive Rückmeldungen aus dem Ort zum Projekt Sudweyher Bahnhof. Die Aktivitäten würden toleriert und akzeptiert. Burda bedauert aber, dass es Ärger mit einigen Nachbarn gebe. Sie plant mit dem Vorstand, die Anwohner zu einem runden Tisch einzuladen, um die Wogen zu glätten.

Bis auf eine Gästeführung Ende des Monats und den Weihnachtsmarkt am dritten Advent sind in diesem Jahr keine Freiluftveranstaltungen geplant. Es wird aber auch in Zukunft Events außerhalb des Gebäudes geben, betont Burda und nennt die Eröffnung des Kulturbahnhofs Ende März/ Anfang April.