App fürs Handy geplant

WEYHE - Von Sigi Schritt. Der Weyher Gewerbering (WG) probiert für seine Feier zum 40. Geburtstag etwas Neues aus: Die Werbegemeinschaft lädt nicht etwa für einen Werktag, sondern für einen Sonntag ein. Der Vorsitzende Frank Rother hofft auf ein volles Haus. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr im Kirchweyher Hof. „Wir haben nicht nur unsere 125 Mitglieder eingeladen, sondern auch Vertreter der Gemeinde, anderer Werbegemeinschaften sowie Freunde und Fördermitglieder.“

Der Vorstand hat sich laut Rother deshalb bewusst für einen Sonntag entschieden, weil das Gremium davon ausgeht, dass an diesem Tag möglichst viele Zeit haben. Ein Rahmenprogramm sei ebenfalls Bestandteil, Details dazu möchte Rother allerdings noch nicht nennen. „Es soll ja für die Gäste eine Überraschung werden“, erklärt er.

Der Blick zurück gehöre ebenso zur Veranstaltung wie ein Ausblick auf die nächsten Monate und Jahre, so Rother.

Der Gewerbering habe zwar für die Zukunft keinen „umfassenden Masterplan in der Tasche“, aber es gibt zumindest einige Ideen, die der Verein umsetzen möchte. Das Allerwichtigste sei, den Zusammenhalt untereinander zu erhalten. Am Konzept „Das find ich in Weyhe“, in dem es um die Vielfalt der Weyher Betriebe geht, will der WG festhalten. Die Herausforderungen, die es gemeinsam anzupacken gilt, seien größer als noch vor 20 Jahren, sagt der WG-Vorsitzende. Das Internet locke mit Angeboten. „Die Einzelhandels- und Handwerksbetriebe müssen ihre Kunden und die Bürger animieren, vor Ort einzukaufen.“ Nur so könne die Vielfalt der Unternehmen auch langfristig gesichert werden, sagt Rother.

Außerdem möchte der WG eine Gratis-App für das Handy herausbringen, die die Betriebe der Wesergemeinde vorstellt. Mehr sogar noch: Veranstaltungen wie Frühjahrsmärkte, das Streetfoodfestival sowie das Nachtschwimmen im Freibad sollen ebenfalls angekündigt werden.