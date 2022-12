Für und gegen Unisex-WCs

Von: Gregor Hühne

Männlich, weiblich, behindert, divers: Weyhes Kulturscheune bringt alle in einem Unisex-WC zusammen. © Gregor Hühne

Eine Toilette für alle ist im Landkreis Diepholz für die Allerwenigsten ein Thema.

Landkreis – Das Thema Unisex-Toiletten kocht immer mal wieder auf und erhitzt die Gemüter. Sind Gemeinschafts-WCs für alle die Zukunft? Für die Allermeisten ist das Thema zwar überflüssig, doch wie sehen die Positionen im Landkreis Diepholz genau aus?

„In den Schulen des Landkreises Diepholz gibt es keine offiziellen Unisex-Toiletten, die aber bisher auch von keiner Seite verlangt wurden“, teilt Anne-Katrin Beimforde mit, Sprecherin des Landkreises. „Weitere Planungen sind derzeit nicht vorgesehen.“

Im Rahmen von Baumaßnahmen gelten die Vorgaben der Bauordnung, in denen sei geregelt, dass Toiletten auf für Frauen und Männer getrennte Räume verteilt und in öffentlichen Gebäuden barrierefreie Toiletten vorhanden sein müssen.

Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises ist skeptisch.

Den Unisex-Toiletten skeptisch steht die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Christina Runge, gegenüber: „Ich finde, das wird zu heiß gekocht.“ Das Anliegen an sich wurde aus der Bevölkerung bisher nicht an sie herangetragen und betreffe faktisch „eine Kleinstgruppe im Promille-Bereich“, so Runge.

Zweifelsohne gibt es Personen im falschen Körper. „Für viele in unserer Gesellschaft ist es immer noch unvorstellbar, dass es neben dem männlichen und weiblichen Geschlecht ein drittes gibt“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Jetzt über Unisex-Toiletten zu sprechen sei ihrer Meinung nach zu früh. „Ich verstehe die Nöte, die diese Menschen haben, aber ich sehe, dass die allerwenigsten sich outen würden.“ Diese Personen könnten sich nun brüskiert fühlen. „Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft schon bereit ist.“ Ein schwieriges Thema.

In der Retroperspektive vergleicht Runge Unisex-Toiletten mit den Forderungen nach Frauenduschen in Betrieben und Vereinen. „Zu Beginn meiner Tätigkeit wurde das heiß und hitzig diskutiert.“ Kleine Handwerksbetriebe hätten sich damals massiv gegen den zusätzlichen Duschraum gestellt, weil sie Mehrkosten fürchteten. „Heute können Frauen und Mädchen alles machen und das ist kein Thema mehr“, sagt Runge. Der gesellschaftliche Wandel geschah aus der Not und plötzlich sehr schnell. „Als die Wirtschaft Arbeiter brauchte, erinnerte man sich gern an die Frauen“, so die Gleichstellungsbeauftragte. Heute seien Frauenduschen Standard.

Die Unisex-Debatte heute werde jedoch unter einer anderen Prämisse geführt, ordnet die Gleichstellungsbeauftragte ein. Das habe mit Gruppen zu tun, „die sich Gehör verschaffen wollen. Ob die Personen, die das fordern, sich da so einen Gefallen tun, weiß ich nicht.“ Das überdimensionierte Thema schade vor allem den Interessen der Betroffenen, so Runge. Das sei wie beim Thema Sprache. Das Gendern habe ihrer Ansicht nach dem Anliegen der Geschlechtergerechtigkeit eher geschadet als genützt.

Kreisschülersprecher ist für Unisex-Toiletten

Die Situation sei von Schule zu Schule unterschiedlich „Einige Schulen haben schon Unisex-Toiletten, viele im Gegensatz leider auch nicht“, so Kreisschülersprecher Robin Heimbucher. „Ich persönlich bin auch dafür.“ Er erklärt die Einstellung der Kreisschülerschaft, die sich gegen jede Art von Diskriminierung stellt: „Eine genaue Position mit Beschlusslage als Kreisschülerrat vertreten wir in diesem Fall nicht, da dies eine teilweise umstrittene, stark diskutierte Thematik ist.“

Viele Schüler hätten Bedenken geäußert, alle Toiletten in Unisex-Toiletten umzuwandeln. „Wir begrüßen die Idee einer vierten Toilette für non-binäre oder trans Personen.“ Die Schule solle ein Ort für alle sein. Jeder solle sich willkommen fühlen. „Der Gang zur Toilette ist ein Grundrecht. Niemand sollte sich schämen müssen, von diesem Gebrauch zu machen“, so Heimbucher. Davon seien trans und nicht-binäre Schüler und Lehrer nicht ausgeschlossen.

Wie viele Personen das betrifft, sei auch ihm nicht bekannt. „Uns sind einige Personen bekannt, die entweder non-binär oder trans sind. Eine genaue Zahl gibt es dafür nicht, jedoch sind sie ein sichtbarer Teil der Schülerschaft.“

Werden Muslime ausgeschlossen?

Der inklusive Gedanke hinter den Unisex-Toiletten könnte an anderer Stelle jedoch zu Ausgrenzung führen. So dürften in einigen Glaubensrichtungen aus religiösen Gründen keine sich fremden Personen unterschiedlichen Geschlechts eine geschlechtergemischte Toilette benutzen. Weder die muslimische Ahmadiyya–Gemeinde in Stuhr noch die Pressestelle des Vereins Ditib Deutschland haben bis zum Redaktionsschluss auf eine Anfrage der Kreiszeitung reagiert.

Beispiel aus Weyhe Wie das Vorhaben Unisex-Toilette umgesetzt werden kann, zeigt die Kulturscheune in Weyhe in ihrem Neubau am Henry-Wetjen-Platz 4a. Dort gibt es ein WC für alle (siehe Bild). Das klassische Urinal behält in einem angrenzenden Nebenraum ebenso seinen Platz wie die separate Großraumtoilette für beeinträchtigte Menschen. Anders ist jedoch, dass sich alle eine Waschbeckenfront teilen und dass die Sitz-Toiletten in vollverschalten Kabinen untergebracht sind.