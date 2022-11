Überzeugungsarbeit für Ackerbäume – CDU Weyhe beantragt Agroforstwirtschaft

Von: Dierck Wittenberg

Land- und Forstwirtschaft auf derselben Fläche: Ein Prinzip, das sich in Südamerika oder der Subsahara bewährt hat, wird auch in Deutschland wieder populärer. Hier ein Beispiel aus in Mittelhessen. © Ute Grabowsky/Imago

Die CDU will, dass die Gemeinde Weyhe Überzeugungsarbeit für Agroforstwirtschaft leistet. Dabei geht es um ein altes Prinzip: Forst- und Landwirtschaft auf derselben Fläche.

Weyhe – Obstbäume, die zwischen Getreidefeldern wachsen, oder Hühner, die unter Beerensträuchern nach Futter picken: Neu ist die Kombination aus Land- und Forstwirtschaft nicht. Aber weil sie sich besser mit Maschinen bearbeiten lassen, hat man lange vor allem auf einheitliche Flächen gesetzt. Unter dem Namen Agroforstwirtschaft wird kombinierte Land- und Forstwirtschaft aber gerade wiederentdeckt – als ein möglicher Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Nun beschäftigt sich auch die Weyher Gemeindepolitik damit. Die CDU-Fraktion hat das Thema „Agroforst“ in den Ausschuss für Bau, Umwelt und Planung eingebracht, der am heutigen Dienstagabend tagt.

Im Antrag schreibt der Fraktionsvorsitzende Claus-Peter Wessel, „dass die Gemeindeverwaltung einen Umsetzungsplan für die Installation von Agroforst erstellt und sich um Flächen für die Nutzung von Agroforstwirtschaft bemüht“. Bei Agroforstwirtschaft handele es sich um ein Landnutzungssystem, „mit dem Gehölze mit Ackerkulturen und/oder Tierhaltung auf einer Fläche so kombiniert werden, dass zwischen den verschiedenen Komponenten ökologische und ökonomische Vorteilswirkungen entstehen“.

Was damit gemeint ist, hat Claus-Peter Wessel vorab im Gespräch mit dieser Zeitung erläutert. „Wir brauchen die Landwirte und wir brauchen Forst. Wir brauchen Wälder“, stellt Wessel fest. Zum Hintergrund des Antrags gehöre die kleine Fläche der Gemeinde der Weyhe. Und, damit einhergehend, ein vergleichsweise geringer Wald-Bestand. Wessel betont in diesem Zusammenhang: „Wir müssen um jeden Baum kämpfen.“ Wessel verweist auf die Aufforstung der Melchiorshauser Führung und auf die Klimaschutzbemühungen der Gemeinde. „Wir wollen alle Register ziehen“, betont er.

In der Frage, wie auf begrenztem Raum weitere Flächen für Bäume entstehen können, kommt die Agroforstwirtschaft ins Spiel. „Gerade aufgrund der geringen Walddichte in Weyhe ist es aus unserer Sicht unerlässlich, auch durch die Nutzung von Agroforst neue Flächen für den Wald zu generieren“, so der Antrag. Das gehe nur gemeinsam mit den Eigentümern und Landwirten.

Wessel zufolge zielt der Antrag nur auf private Flächen ab. Sollte er Zustimmung im Ausschuss finden, hätte die Verwaltung die Aufgabe, Landwirte für die Agroforstwirtschaft zu gewinnen. „Die Gemeinde versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten“, umreißt Wessel diesen Ansatz. Er hat dabei bereits einen möglichen Ansprechpartner im Sinn: Weyhes Umweltbeauftragten Ulf Panten, der, so Wessel, „das Ohr bei den Landwirten hat“. Zudem verweist der CDU-Fraktionsvorsitzende darauf, dass es Firmen gibt, die in Sachen Agroforst beraten und entsprechende Flächen anlegen. Hier ließen sich Kontakte vermitteln.

Von der Agroforstwirtschaft erwartet sich die Weyher CDU einen großen Beitrag zum Klimaschutz – wenn es gelinge, den Beteiligten die Vorteile der Agroforstwirtschaft zu verdeutlichen, wie es der Antrag formuliert. Darin sind einige dieser Vorteile aufgezählt: „Holzartige Bioenergieträger“ würden die Produktpalette erweitern, Baumstreifen vor Wind schützen. Die Bodenerosion würde reduziert, wodurch weniger Dünge- und Pflanzenschutzmittel nötig wären. Zudem würde sich die Grundwasserqualität verbessern.

„Umwelt und Landwirtschaft gehören für uns untrennbar zusammen“, hatte die Weyher CDU vor der jüngsten Kommunalwahl erklärt. Darauf und auf ein Miteinander von Landwirtschaft und Umwelt weist Claus-Peter Wessel nun im Zusammenhang mit dem Antrag seiner Fraktion hin. „Die Idee von Agroforst ist, beides zu verbinden, sodass ein Mehrwert für den Landwirt entsteht.“

Wie eine Agroforstfläche aussehen könnte, beschreibt das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft so: „An ein 50 Meter breites Feldstück, auf dem Weizen wächst, grenzen links und rechts etwa fünf Meter breite Baumstreifen, auf denen Walnussbäume stehen.“ Dahinter dann das nächste Stück Acker. Statt Nussbäumen seien auch Apfelbäume oder schnell wachsende Baumkulturen zur Brennholznutzung wie Pappeln denkbar.

Der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft zählt als mögliche Nachteile unter anderem höhere Etablierungs- und Bewirtschaftungskosten auf, einen höheren Aufwand sowie langfristige Kapital- und Flächenbindung durch langsamer wachsende Gehölze. Dass Agroforstwirtschaft bisher nicht beliebter ist, erklärt das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft vor allem damit, dass Landwirte dafür bislang keine staatliche Förderung erhalten. Aber ab 2023 seien auch Agroforst-Flächen förderfähig.

Zur von Claus-Peter Wessel beschriebenen Überzeugungsarbeit könnte also auch gehören, Landwirte auf Fördermöglichkeiten hinzuweisen. Eine eigene Förderung durch die Gemeinde hat die CDU Wessel zufolge nicht im Sinn. Angesichts eines somit überschaubarem finanziellen Aufwands für die Gemeinde rechnet Wessel mit einer Mehrheit im Ausschuss.