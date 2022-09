Fünf Menschen bei Verkehrsunfall in Weyhe verletzt

Von: Fabian Raddatz

Bei einem Verkehrunfall in Weyhe wurden am späten Dienstagabend fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. © Sigi Schritt

Am Dienstag gegen 22:00 Uhr wurden bei einem Verkehrsunfall in Weyhe-Melchiorshausen fünf Personen zum Teil schwer verletzt.

Weyhe – Wie die Polizei berichtet, kam eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus der Ristedter Straße und hielt zunächst an der Rot zeigenden Ampel. Als die Ampel auf Nachtbetrieb umschaltete, fuhr sie in den Kreuzungsbereich. Hier kollidierte sie mit dem Pkw einer 28-jährigen Fahrerin, die die B6 in Richtung Bremen befuhr.

Beide Fahrzeuge schleuderten nach dem Aufprall in den Kreuzungsbereich und trafen den wartenden Pkw einer 44-jährigen Fahrerin. Die 28-jährige Fahrerin und ihr 27-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Fahrerin, die 44-jährige Fahrerin und ein weiterer Mitfahrer im Pkw der 28-Jährigen wurden leicht verletzt.

Fünf Menschen bei Verkehrsunfall in Weyhe verletzt: Unfall auch auf der B6 bei Asendorf

Zu einem schweren Unfall auf der B6 bei Asendorf kam es auch am Mittwochvormittag. Dort missglückte ein Überholmanöver. Zwei Personen wurden mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.