FSJlerin Judith Schaffrath hat die Weyher Bibliothek für sich entdeckt

Von: Dierck Wittenberg

Kultur-FSJlerin Judith Schaffrath bietet in der Kulturscheune Bastelnachmittage für Kinder an. © Wittenberg

Judith Schaffrath absolviert ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturbereich der Gemeinde Weyhe. In der Bibliothek bietet sie nun Bastelnachmittage an.

Weyhe – Wenn am Dienstag, 17. Januar, in der Kulturscheune in Leeste wieder das Bilderbuchkino seine Vorhänge öffnet, wird nicht nur gelesen. Denn danach geht es für alle, die wollen, mit Judith Schaffrath weiter. Die wird – passend zu den Themen der von Thomas Prieser gelesenen Bücher – einen Bastelnachmittag anbieten.

Judith Schaffrath sah sich zuerst im Büro und begann dann, sich für die Bibliothek zu begeistern

„Das ist das Projekt von Judith, ich habe da gar nichts mit zu tun“, sagt Weyhes Kulturbeauftrage Hedda Stock, die auch für die Bibliothek zuständig ist. Die 17-jährige Judith Schaffrath ist gerade mitten in ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), das sie im Kulturbereich der Gemeinde ableistet. Ihr Start im September lag kurz vor der Eröffnung der Kulturscheune.

Wie gut die Bibliothek ankommt, verdeutlicht Stock mit zwei Zahlen: Am Montag nach der Weihnachtspause habe es 1200 Rückgaben und 1800 Ausleihen gegeben. Da sei die Bibliothek momentan das Hauptarbeitsgebiet der FSJler. Sie sei ganz neidisch, dass Schaffrath so oft in der Kulturscheune sein dürfe, sagt Stock.

Bilderbuchkino Am Dienstag, 17. Januar, um 15.30 Uhr für Kinder ab vier Jahren. Wegen begrenzten Platzes nur mit Anmeldung (mit Angabe der Personenzahl und des Alters) an: kultur@weyhe.de. Erwachsene dürfen mitkommen und das Geschehen aus dem hinteren Bereich verfolgen.

Dass ihr die Arbeit in der Bibliothek besonders gefallen würde, hatte die FSJlerin vorher erwartet, gibt sie zu verstehen. Sie hat sich nach der mittleren Reife an der Freien Evangelischen Bekenntnisschule in Habenhausen dafür entschieden, ein soziales Jahr einzulegen. Über eine ihrer Vorgängerinnen war die Bremerin auf das FSJ im Kulturbereich der Gemeinde Weyhe gekommen. Das biete, unterstreicht Stock, die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche kennenzulernen: die Planung und Organisation von Kulturveranstaltungen samt Künstlerrecherche, das Marketing, die Städtepartnerschaften – um nur einige zu nennen.

Sie hatte sich anfangs eher für die Bürotätigkeiten interessiert, erzählt Schaffrath. Stock berichtet, dass man während der ersten zwei, drei Monate sehe, was den FSJlern am meisten liege. Und bei Schaffrath sei das die praktische Arbeit in der Bibliothek gewesen.

Bewerbungen für das nächste FSJ-Jahr sind ab dem 15. Januar möglich

Die beinhaltet laut Schaffrath, Regale wieder einzuräumen oder zurückgebrachte Gesellschaftsspiele auf Vollständigkeit zu prüfen. „Kunden zu betreuen und Fragen zu beantworten“, sei eine weitere Aufgabe. Und nun eben das Bastelangebot für Kinder, wie erwähnt, abgestimmt auf den Lesestoff: Da es sich bei einem der Bücher um „Pfui Spucke, Lama!“ handelt, will Judith Schaffrath mit den kleinen Teilnehmern unter anderem Lamas basteln. Die Mal-Vorlagen dafür liegen schon bereit.

Ihr Freiwilliges Soziales Jahr läuft noch bis Ende August. Wie es beruflich weitergehen wird, da sei sie sich noch nicht hundertprozentig sicher. Erst mal wieder zur Schule gehen. Und später vielleicht eine Ausbildung zur Hebamme machen, könnte sie sich vorstellen.

Unterdessen sucht die Gemeinde bereits eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger ab 1. September 2023. Bewerbungen, die an den zuständigen Träger, die Kulturelle Jugendbildung Niedersachsen (lkjnds.de) gehen, sind ab dem 15. Januar möglich.