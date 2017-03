Frühlingshaftes Suchbild

Herrlich frühlingshaft wirken diese Blüten vor strahlend blauem Himmel in einem Garten in Weyhe-Leeste. Wer genau hinschaut, kann auf dem Foto auch eine Biene erkennen. Tipp: Das Insekt befindet sich in der oberen Bildhälfte, nah an einem Zweig. Dort steuert es vielleicht eine Blüte an, um zu schauen, ob es dort etwas Essbares zu holen gibt. Dabei verschwimmt das Tier optisch mit den schwarzen und weißen Tupfern um sich herum. Ein Anblick, der bei manch einem Lust auf einen Spaziergang wecken dürfte. - ks / Foto: Schritt