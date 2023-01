Frühling am Wieltsee in Weyhe?

Von: Sigi Schritt

Eine Bank auf einer Steganlage am Wieltsee in Weyhe © Sigi Schritt

Weyhe – Frühling? Nicht ganz, aber manchmal schafft es die Sonne doch durch die graue Suppe. Dieses Bild entstand in Weyhe am Wieltsee. Die Bank, die in der Abendsonne zu sehen ist, befindet sich auf einer Steganlage. Von dort sind die vielen Hausbote auf der gegenüberliegenden Seite zu sehen, die in dieser Marina liegen. Man kann von dieser Stelle übrigens alle Wasserfahrzeuge sehen, deren Bootsführer die Weser ansteuern wollen.