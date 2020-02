Frühjahrsputz

„Weyhe räumt auf“: Christina Mielke zeigt, wie es geht. Am 21. März wird in der Gemeinde Weyhe wieder Müll gesammelt. Warnwesten, Mülltüten und Greifzangen werden gestellt, Arbeitshandschuhe sind mitzubringen. Foto: Jysch

Kirchweyhe - Von Rainer Jysch. „Einen Tag nach dem kalendarischen Frühlingsanfang ist genau der richtige Zeitpunkt, öffentliche Wege und Plätze innerhalb der Gemeinde Weyhe flächendeckend von Unrat und Müll zu reinigen“, meint Organisatorin Christina Mielke aus dem Rathaus in Weyhe.

„Weyhe räumt auf“ nennt sich das Großreinemachen, das mit Hilfe von Freiwilligen am Samstag, 21. März, von 10 bis 13 Uhr für eine schönere, vor allem aber saubere Gemeinde sorgen soll. Bei der inzwischen neunten Auflage der Müllsammelaktion können wieder alle mithelfen, Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Institutionen. Angesprochen sind alle Altersgruppen. Das Maskottchen der Aktion, die fleißige Ameise, hat inzwischen einen Namen bekommen: Toni. „Es gibt bereits jetzt Anfragen von Interessierten, die sich erneut an der Aktion beteiligen möchten“, freut sich Mielke über die einsetzende Resonanz.

570 Teilnehmer hatten im vergangen Jahr einen Tag lang dafür gesorgt, dass ihre Heimatgemeinde sauberer wird. „Das war die höchste Beteiligung in acht Jahren“, berichtet Christina Mielke. Sie hofft darauf, dass sich bei der diesjährigen Aktion noch mehr Menschen anschließen. „Die Chancen stehen gut, dass wir in diesem Jahr sogar die 600er Marke knacken“, sieht sie einer möglichst großen Zahl von Anmeldungen entgegen. „Klimaschutz und Umweltschutz sind ja allgegenwärtige Themen. Und ich denke, dass die Sensibilisierung darauf, dass der Müll fachgerecht entsorgt wird, inzwischen einen hohen Stellenwert genießt.“

„Für die Teilnahme ist aus versicherungstechnischen Gründen eine verbindliche Anmeldung erforderlich“, heißt es aus dem Rathaus der Gemeinde. Ab Montag 2. März, und bis Donnerstag, 19. März, kann dies erfolgen. In Zimmer 100 des Rathauses sind ab sofort entsprechende Anmeldekarten erhältlich. Auch Online-Anmeldungen unter www.agenda-weyhe.de sind möglich. Mit der Anmeldung teilen die Helfer mit, welche Straßen, welche Flächen oder welche Gebiete sie aufräumen möchten. Wer Entscheidungshilfe braucht, wo er tätig werden kann, meldet sich bei Christina Mielke unter der Telefonnummer 04203/71144 oder per E-Mail an mielke@weyhe.de.

„Eine Neuerung ist, dass wir einen Ortsplan mit den markierten Müllsammelstellen auf der Internetseite www.agenda-weyhe.de einstellen und täglich aktualisieren werden. Wir wollen damit vermeiden, dass sich Sammelwege überschneiden.“

Der eingesammelte Müll ist ausschließlich bei den gekennzeichneten Sammelstellen abzugeben. Mehr als 50 solcher Stellen werden auf öffentlichen Flächen, auf den Parkplätzen der Kindergärten, der Grundschulen, der Schützenvereine, des Abwasserverbandes und des Weyher Rathauses eingerichtet. Von dort aus werden ihn Helfer der Gemeinde abholen. „Um die Entsorgung kümmert sich wieder die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG), die auch die Warnwesten, Müllsäcke und Abfallcontainer zur Verfügung stellt“, so Christina Mielke. „Kleine Werbegeschenke sowie die Verlosung von Geldpreisen sind seitens der AWG vorgesehen als Dankeschön an die Teilnehmer“, berichtet sie.

Bei einer persönlichen Anmeldung werden die notwendigen Hilfsmaterialien wie Müllsäcke und Greifzangen ausgegeben. Bei Online-Anmeldungen müssen die Materialien im Rathaus, Zimmer 100 oder am Sammeltag ab 9.30 Uhr in der Mensa der KGS Kirchweyhe (Eingang über „Am Fuhrenkamp“) abgeholt werden. Passende Handschuhe sollte möglichst jeder selbst mitbringen. Kurzentschlossene können sich auch noch spontan am 21. März ab 9.30 Uhr in der KGS-Mensa anmelden. Auch eine Anmeldung für das abschließende Essen mit Kaltgetränken in der Mensa der KGS Kirchweyhe ist erforderlich, damit die DRK-Feldküche planen kann.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich aufmacht, herumliegenden Müll zu sammeln. Aber das Ergebnis ist eine echte Bereicherung für die Gemeinde“, so Christina Mielke.