Bratwurst, Burger und Bungee beim Frühjahrsmarkt

Leeste - Von Bernd Ostrowski. Die Sonne hatte sich verzogen, und einige Regentropfen fielen vom Himmel, als am Sonntagmittag der Leester Frühjahrsmarkt eröffnet wurde. Carsten Hauch vom Modehaus „von Hollen“, seit zwölf Jahren Vorsitzender der Leester Werbegemeinschaft, erinnert sich: Das ist gerade die 15. Auflage des Frühlingsmarktes.

Die Leester Straße war für den Durchgangsverkehr gesperrt und den Fußgängern vorbehalten. Der Autoverkehr wurde umgeleitet.

Diverse Flohmarktstände mit Textilien, Schuhen, Handtaschen oder Spielzeug hatten Stellung bezogen. Für die kulinarische Seite waren zahlreiche Anbieter von Bratwurst, Pommes frites, Döner, Schmalzkuchen oder Fischspezialitäten vor Ort. Dabbemanns Waffelbäckerei hatte sich auf Crêpes, Germknödel und Waffeln spezialisiert. Selbst die Esso-Tankstelle hatte Bratwurst, Hamburger, Bier vom Fass, Mineralwasser oder den Cocktail „Hugo“ im Angebot. Der Bremer Cocktail Shuttle bot hochwertige Getränke an. Am Stand der „Lieblingsköche Weyhe“, an dem Burger gereicht wurden, herrschte Hochbetrieb.

Auch für die kleinen Besucher war gesorgt. Es gab ein Kinderkarussell, an einem weiteren Stand konnten sich die Kleinen im Bungeespringen versuchen. Der Friseursalon Danker hatte für 50 Cent Zuckerwatte. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Weyhe bot an seinem Stand Kinderschminken an.

Massagen inklusive

Wem das alles nicht reichte, der konnte sich bei Erika Plaumann von „mehr balance“ mit Massagen verwöhnen lassen. Jutta Drabner vom Buch- und Schreibladen an der Freiherr-vom-Stein-Straße hatte das Gelände vor ihrem Geschäft zur Verfügung gestellt. Dort hatte der Modellbauklub „Hansetrucker Bremen“ eine Modellanlage im Format 17 mal 17 Meter aufgebaut, auf dem rund ein Dutzend Modellautos ferngesteuert ihre Künste zeigten. Fredy Brandt hatte diese Attraktion organisiert, seine Tochter Jenny Brandt befuhr mit einem eigenen Truck das Gelände.

Mit dem Besucherandrang waren alle Veranstalter zufrieden, denn gegen Nachmittag kam zum Glück doch noch die Sonne raus.