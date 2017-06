Die Abiturienten der KGS Leeste haben in der Nacht zu Sonntag in der festlich geschmückten Mehrzweckhalle der Gemeinde ihren Ball bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Die Stimmung war so prächtig, dass Eltern, Lehrer und Ehemalige bis weit nach Mitternacht blieben, um zu klönen und zu tanzen. Gymnasialzweigleiter Hajo Weber (l.) bedauerte, dass nun viele engagierte junge Menschen die Schule verlassen haben. Sie hätten die KGS bereichert. Zwar lobte Weber die feierlich illuminierte Halle, aber für ihn bleibe das Schulgelände der KGS Leeste zusammen mit dem romantischen Innenhof der Grundschule stets die erste Adresse, um eine Abiballnacht zu verbringen. Aus Kapaziätsgründen hatten die Abiturienten ausweichen müssen. Sie entschieden sich, nicht etwa in einem Hotel in Bremen zu feiern, sondern in der Heimatgemeinde zu bleiben. Das Bild zeigt außerdem die Mathe- und Französischlehrerin Natalie Bartsch (2.v.l.) mit den Abiturienten Lena Danisch, Bennet Hänsel, Mats Budelmann, Nina Prehn und Lina Merz. - sie/Foto: Schritt