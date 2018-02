Froschschutzmittel für sicheren Weg Richtung Laichmoor

Weyhe - Die milde Witterung Ende Januar hat bereits bei den ersten Molchen die Wanderlust zu den angestammten Laichgewässern geweckt, sagt der Umweltbeauftragte Ulf Panten.

Auf ihren Touren legen die Tiere Strecken von bis zu einem Kilometer zurück und überqueren dabei laut Panten Straßen wie etwa den Weg „Böttcherei“ in Höhe der Moore (siehe Karte). Die Amphibien kommen aus der Waldfläche in der Nähe. Derzeit kontrollieren Aleke Möller (18) aus Etelsen, Rike Jakubigk (19) aus Syke und Arne Glitz (19) aus Weyhe (v.r.), junge Absolventen des Freiwilligendienstes im Umweltbereich der Gemeindeverwaltung, Zaunelemente. Dieser Schutz soll Frösche, Molche und Co. davon abhalten, über die Straße zu hüpfen. Sie landen in Eimern. Panten und die Helfer möchten nämlich nicht, dass die Tiere überfahren werden und tragen sie deshalb hinüber. 2017 sammelte das Umweltteam 3 300 Amphibien ein, davon waren nur 16 Tiere Frösche. „Das ist ein Alarmsignal“, so Panten. „Vor 20 Jahren waren es noch insgesamt 60.“

