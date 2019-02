Feuerwehr Leeste: Vivien Binia (17) ist jüngstes aktives Mitglied

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wenn die Sirene heult oder eine App ihres Handys Alarm schlägt, dann weiß Vivien Binia, dass ihr Einsatz gefragt ist. Sie lässt in der Regel alles stehen und liegen, und eilt nach Angelse - zum Gerätehaus der Leester Feuerwehr. Dort legt sie zunächst ihre Einsatzkleidung an. Die 17-Jährige zählt bei der Schwerpunktfeuerwehr zu den Nachwuchskräften.

Wenn es brennt, ist zwar stets Geschwindigkeit, aber auch Besonnenheit gefragt. Ihr Platz ist im Löschfahrzeug oder im sogenannten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, das mit vielen Geräten ausgestattet ist. Mit Blaulicht geht es dann zum Einsatzort. Offiziell darf sie erst seit Herbst mithelfen, Brände zu löschen. Damals wurde die junge Frau im Rathaus bei einem Festakt in die Einsatzabteilung aufgenommen. Beruflich absolviert die Leesterin im Kindergarten Weyhe-Mitte eine Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin.

Seit ein paar Wochen bist du im aktiven Dienst der Feuerwehr. Hast du schon Einsätze absolviert?

Ja, ich habe insgesamt schon zehn Einsätze absolviert.

Hast du dir die Einsätze so vorgestellt?

Man kann sich die Einsätze nicht vorstellen. Es kommt immer alles anders. Na ja, so lautet das Einsatzstichwort zum Beispiel „Brandmeldeanlage“. Aber man weiß trotzdem nicht, was einen vor Ort erwartet. Brennt es, oder ist es ein Fehlalarm?

Musstest du schon einmal die Arbeit oder ein privates Treffen unterbrechen?

Ja, klar. Ich musste schon öfters etwas unterbrechen. Ich war zum Beispiel im Kindergarten, in der Schule und habe mich auch mit Freunden getroffen. Die Einsätze sind ja nicht planbar.

Welche Aufgabe hast du bei der Leester Feuerwehr?

Es geht grundsätzlich darum, Menschen zu helfen, die unsere Hilfe als Feuerwehr brauchen. Konkret sichere ich den Verkehr oder helfe mit, die Wasserversorgung aufzubauen. Ich bin noch keine Atemschutzträgerin und darf deshalb noch nicht in die Gebäude hinein.

Was bedeutet das für dich im Einsatzfall?

Menschen in Not und Gefahr zu helfen, egal, ob Brand oder Verkehrsunfall. Einsätze sind Teamarbeit, jeder packt mit an.

Du warst viele Jahre lang bei der Jugendfeuerwehr. War es dein Traum, sich im Einsatzdienst bei der Feuerwehr zu engagieren?

Ja natürlich, da freut man sich am meisten drauf und arbeitet drauf hin.

Was ist das für ein Gefühl, wenn die Einsatzleitstelle in Diepholz einen Notruf per Meldeempfänger versendet oder Sirenenalarm auslöst, und du gebraucht wirst?

Aufregung, Adrenalin, Schnelligkeit und dabei den Kopf freizubekommen, um richtig handeln zu können. Das macht man einfach automatisch. Einmal tief durchatmen, sich konzentrieren und versuchen, ruhig zu bleiben.

Auch wenn alle gut ausgebildet sind, riskieren Feuerwehrleute das eigene Leben, um andere zu retten. Wie denkst du darüber?

Bei der freiwilligen Feuerwehr ist alles „freiwillig“. Ich habe noch nicht die Situation gehabt, dass ich mein Leben riskiert habe. Aber ich denke, man würde es machen, um andere Menschen zu retten. Aber wir sichern uns auch gegenseitig. Das Risiko hält sich in Grenzen.

Welche Ausbildung hast du absolviert, um am Einsatzdienst teilnehmen zu dürfen?

Die Voraussetzung, um in den aktiven Dienst zu kommen, heißt die Truppmann-1- Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. In der Grundausbildung lernt man die Grundlagen, wie eine einfache technische Rettung abläuft, wie eine Wasserversorgung aufgebaut wird und wie der Verkehr abgesichert wird. Dieser Lehrgang dauert vier Wochen, ist immer am Samstag und Sonntag. Er endet mit einer praktischen und schriftlichen Prüfung. Das geschieht in der Feuerwehrtechnischen Zentrale Barrien.

War die Jugendfeuerwehr eine gute Vorbereitung?

Ja die Jugendfeuerwehr gibt die Grundlagen und auch Sicherheit. Man lernt viele Menschen kennen. Am meisten habe ich dort das Betreuerteam geschätzt. Dadurch hat alles viel Spaß gemacht.

Was meinst du mit alles?

Die Übungsdienste und die Zeltlager. Die sind echte Highlights. Zeltlager bedeutet für mich Spaß, eine schöne Zeit haben und natürlich auch Erfolg. Denn es geht um zahlreiche Wettbewerbe.

„Der Einstieg und Ausstieg bei der Feuerwehr ist freiwillig - dazwischen liegt die Pflicht“, lautet ein Grundsatz. Wie zeitaufwendig sind die Fortbildungen und Übungseinheiten bei der Feuerwehr?

Einmal in der Woche ist Dienst, da gehe ich auch immer hin; die Lehrgänge sind nicht so oft, aber alles nimmt seine Zeit in Anspruch.

Kommst du mit der Uniform klar? Nutzt du Einsatzbekleidung, die speziell auf Frauen zugeschnitten ist?

Ich komme gut mit der Uniform klar. Eine spezielle Bekleidung für Frauen trage ich nicht.

Wer in die Reihen der Feuerwehr in Weyhe blickt, sieht zwar viele Frauen, die Männer sind aber noch in der Überzahl. Klappt die Teamarbeit mit den männlichen Kollegen?

Ja. Das klappt echt super bei uns. Die Männer respektieren uns. Wenn es dann doch mal nicht klappt, unterstützen sie uns gerne. Wir sind alle ein gutes Team, was besonders im Einsatz sehr wichtig ist.

Bei der Bundeswehr gibt es weibliche Führungskräfte schon längst. Wie ist das bei der Feuerwehr?

Bei uns dürfen auch gerne Frauen Führungspositionen übernehmen.

Gibt es langfristige Ziele, die du bei der Feuerwehr verfolgst?

Mein Wissen erweitern und Erfahrungen sammeln. Vorerst möchte ich Atemschutzträgerin werden.