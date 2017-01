Frische und klare Luft in der Leester Marsch

Die schneebedeckte Landschaft lockt immer wieder zahlreiche Erholungssuchende in die Leester Marsch. Den Blick schweifen lassen und zur Ruhe kommen – das ist auf den Wegen abseits des Verkehrs sicherlich besser möglich, als auf den Fußwegen neben mancher Gemeindestraße. Auch Jogger waren gestern unterwegs und genossen das Naturschauspiel sowie die frische und klare Luft. Der Winter schleicht sich heran: Auch in den nächsten Tagen soll nicht nur abermals Schnee fallen, sondern es soll nach den Prognosen der Meteorologen auch die Sonne wieder scheinen. Dem nächsten Spaziergang steht also nichts im Weg.

J sie/Foto: Schritt