Freudig gammelnder Salat auf dem Mars

Siebtes Streetart-Festival in Weyhe kehrt zu den Wurzeln zurück: an die KGS

+ Für spektakuläre Aktionen sorgen die Street-Dancer. Fotos: Ehlers

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Die Schüler der KGS Kirchweyhe werden heute die zum Forum hin gelegene Außenfassade ihrer Schule nicht wiedererkennen: Zehn Streetart-Künstler haben am Samstag an der Wand ihre Graffiti hinterlassen. Zum siebten Mal ging in Weyhe ein Streetart-Festival über die Bühne – diesmal dort, wo alles seinen Anfang nahm: Auf dem Gelände der KGS.