Jonas Jäschke: Freudensprünge für eine Knoblauchkröte aus Weyhe

Weyhe - Von Sigi Schritt. Dornen, Mücken, Bremsen und sogar die Begegnungen mit Zecken schrecken Jonas Jäschke nicht ab, immer wieder in Bodennähe seine Kamera auf kleine Tiere zu richten. Wenn das Foto aus seiner Sicht gelungen ist, habe sich für ihn der Aufwand gelohnt.

Die Ergebnisse, das zeigt eine Auswahl seiner Bilder, sind beeindruckend. Er hat heimische Amphibien und Insekten aus einer Perspektive abgelichtet, aus der die wenigsten die Tiere wahrnehmen. „Man muss nur vor die Haustür gehen, um die Schönheit der Natur zu erleben“, sagt Jäschke. „Ich möchte den Blick der Betrachter auf faszinierende Tiere lenken, die klein und vielleicht als ekelerregend abgestempelt werden.“

Der 19-Jährige ist Teilnehmer des Bundesfreiwilligenprogramms und in Weyhe Mitglied im Team des Umweltbeauftragten Ulf Panten. Für ihn ein glücklicher Umstand: Derzeit landen zahlreiche Amphibien in den Fangkörben der Gemeinde und des Naturschutzbundes. Dann richtet Jäschke seine Objektive auf die Krabbler.

So fand ein Kammmolch den Weg vor seine Linse. Das Tier wird bis zu 18 Zentimeter lang und ist nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Diese Art darf weder gefangen noch verletzt oder getötet werden. Deshalb setzt Jäschke den Molch auch an geeigneter Stelle wieder aus. Doch es bleibt ihm genügend Zeit, um die Fänge in den Eimern zu dokumentieren und zu fotografieren.

Erdkröten und Teichmolche sind seine Models

Seine Models heißen Erdkröten, Teichmolche, Grün-, Gras- und Moorfrösche. „Wenn eine Knoblauchkröte im Eimer landet, werde ich Freudensprünge machen“, so Jäschke. Sie sollen einen leichten Knoblauchduft verströmen, sagt er.

+ Jonas Jäschke zeigt eine Auswahl seiner Bilder. © Jantje Ehlers Seine Leidenschaft gehört aber den Springschwänzen. „Das sind Insekten, die im Boden, auf dem Boden oder im höheren Blattwerk leben“, sagt der 19-Jährige. „Die größte Art wird in Europa acht Zentimeter groß. Diese Tiere zersetzen abgestorbene Pflanzenteile“, sagt er.

Wenn er auf Fotojagd geht, dann studiert er nicht selten intensiv den Lebensraum der Tiere, um die es geht. Wenn man weiß, dass es sie gibt, muss man nur ihren Habitat finden. Dann sei es für ihn leicht.

„Ich fotografiere mit einem Sony-Alpha-Body“, erklärt der Bufdi. Mit dieser Kamera und einem Micrometer-Schlitten könne er die Schärfentiefe sogar auf den Millimeter exakt einstellen. Dazu verwendet er jede Menge an (Makro-)Objektiven unterschiedlicher Marken, Balgengerät und wegen der Dämpfung von Schwingungen ein Berlebach-Holzstativ. Um absolut sicher zu gehen, betätigt er für jede Aufnahme den Kurzzeit-Selbstauslöser, der mit einer Verzögerung von nur zwei Sekunden auslöst.

Dokus wecken Liebe zur Natur

Seine Leidenschaft für Tiere habe Jäschke, geboren 1997 in Elmshorn, früh durch TV-Dokumentationen entdeckt. 2001 ist er nach Brinkum gezogen. Dort hat sein Onkel, ein Naturliebhaber, ihn gefördert und ihn oft in die Hemelinger Marsch mitgenommen, um Amphibienwanderungen zur Laichzeit zu beobachten.

In einem Familienurlaub in Italien recherchierte er im Internet zu Skorpionen und ging vor Ort auf die Jagd. Um diese Tiere in seinem Terrarium zu halten, hatte er sich an Züchter gehalten. Den Verkauf über Zoogeschäfte sieht er als kritisch an, denn dort kämen so viele Leute hin, die keine Ahnung hätten. Dieser Umstand verdirbt den guten Ruf der Personen, die seltene Tiere nachzüchten und für den Erhalt der Arten sorgen, die in der Natur bedroht sind.

Seine Tiere wollte er gut in Szene setzen und ablichten. Das war 2011. Seit diesem Jahr hat er hart daran gearbeitet, seine Naturfotografie zu verbessern. Für sein Abi (2016 in Brinkum) setzte er auf Fächer wie Biologie, Physik und Erdkunde.

Bio-Studium in Bremen

Scherzhaft wurde er von seinen Jahrgangskollegen gefragt, ob er sich schon mitten im Bio-Studium befinde. Das will er aber erst ab dem Sommer in Bremen antreten. Sein größter Wunsch? „Wenn eine Art nach mir benannt wird“, so der Naturliebhaber.