Freiwilligendienst in der Kita – kann eine junge Leesterin empfehlen

Von: Dierck Wittenberg

Ans Herz gewachsen: Sina Tautz mit vier ihrer Schützlinge. © WITTENBERG

„Es war natürlich alles viel größer“, sagt Sina Tautz über den Kindergarten, den sie als Kleinkind besucht hatte. Die heute 20-Jährige ist eine von drei jungen Menschen, die aktuell ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) in der geradezu idyllisch am Leester Mühlenkampgelände gelegenen Kindertageseinrichtung leisten.

Leeste – Ein Dienstjahr in einer Kita absolvieren? Das ist möglich und durchaus gewünscht. Kita-Jahre sind in Weyhe über den BFD und nicht als Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) organisiert. Allerdings hat man die Erfahrung gemacht, dass junge Menschen sich oft nicht viel darunter vorstellen können, was ein BFDler in einer Kita eigentlich genau macht. Um einen Einblick zu bieten, hat die Gemeindeverwaltung vergangene Woche zum Ortstermin eingeladen.

Sina Tautz schildert bei der Gelegenheit ihren Berufsalltag, der, wenn sie Frühschicht hat, für sie um 7.30 Uhr beginnt und um 14 Uhr damit endet, dass die Kinder abgeholt werden. Dazwischen liegen Tätigkeiten wie Obst und Gemüse schnibbeln, der gemeinsame Morgenkreis in der Gruppe, Frühstück und Mittagessen. Und zwischendurch immer wieder ‘rausgehen und spielen, zum Mühlenkamp oder auf den Spielplatz, gelegentlich auch ein Ausflug.

BFDlerin darf nicht mit den Kindern alleine sein

Ihre Aufgaben, könnte man zusammenfassen, unterscheiden sich also gar nicht so sehr von denen der Erzieherinnen in der Gruppe. Aber mit ein paar Unterschieden: „Ich darf nicht mit den Kindern alleine sein,“ nennt Tautz einen. Im Team fühle sie sich „super aufgenommen“, auch wenn sie Fragen habe.

Und umgekehrt, sind die BFDler eine Erleichterung für die Gruppenkräfte? „Unbedingt“, sagt Friederike Hoehne-Stelzenmüller, die Leiterin der Kita. Sie spricht von einer großen Erleichterung und einer Bereicherung. Nicht nur fürs pädagogische Personal, sondern auch für die Kleinen: „Mehr Erwachsene, das heißt auch mehr Zeit für die einzelnen Kinder“, so Hoehne-Stelzenmüller.

Und diese gemeinsam verbrachte Zeit bleibt nicht unbemerkt. Zum Bundesfreiwilligendienst gehören Seminare, die am Block außerhalb gegeben werden. „Man bekommt von den Kindern unfassbar viel Wertschätzung zurück“, sagt Sina Tautz. Wenn sie von den Seminaren zurückkehrt, fielen ihr die Kinder regelrecht in die Arme.

Berufsberatung habe sie zum Freiwilligendienst ermutigt

Nach dem Abitur sei es nicht unbedingt ihr Plan gewesen, in eine Kita zu gehen. Aber die Berufsberatung habe sie zum Freiwilligendienst ermutigt: „Das ist keine verschenkte Zeit.“ Ihr Freiwilligenjahr, das von August bis August läuft, hat die Leesterin zur Berufsorientierung genutzt. Und sich für etwas völlig anderes entschieden: ein Duales Studium beim Finanzamt in Bremen. Das sei völlig in Ordnung, hebt Gemeindesprecher Sebastian Kelm hervor: „Die Feststellung, das ist eine tolle Zeit, aber nichts für die Zukunft, ist auch eine Entscheidung.“ Bei der ein Freiwilligenjahr helfen könne.

Inga Bleeker, Teamkoordinatorin bei der Gemeinde, hebt die Bedeutung dieses Jahres für die Entwicklung sozialer Kompetenzen hervor. Kita-Leiterin Hoehne-Stelzenmüller bescheinigt den jungen Menschen einen Entwicklungssprung: „Da kann man richtig zusehen, wie die sich entwickeln.“ Das Jahr biete einen „Schatz an Lebenserfahrung“.

An das Kindergartenkind Sina Tautz habe die Leiterin sich übrigens noch erinnern können. Das sei nicht ungewöhnlich.

Sina Tautz erzählt, dass sie noch wusste, welches Zeichen ihr Garderoben-Haken damals hatte: „Das war der blaue Wal.“ Sie war in die Fisch-Gruppe gegangen. Dieselbe Gruppe, in der sie jetzt arbeitet – und wo sie einen vermutlich bleibenden Eindruck bei den heutigen Kindern hinterlässt.