Weyher Unternehmer siegt in Berufungsverfahren

Weyhe - Von Wiebke Bruns. Vier Jahre nachdem das Schöffengericht Syke einen heute 63 Jahre alten Mann aus Weyhe wegen 92 Betrugstaten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt hatte, wurde das Urteil in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden aufgehoben. Der gebürtige Leipziger wurde freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte bis zum Schluss an ihren Vorwürfen festgehalten, beantragt wurde aber nur noch eine Geldstrafe in Höhe von 5 000 Euro.

Doch die 12. Kleine Strafkammer folgte dem Antrag von Verteidiger Erich Joester und sprach den Mann von den Vorwürfen frei.

Der 63-Jährige war Geschäftsführer eines bundesweit im Bereich Haushaltsauflösungen und Entrümpelungen tätigen Unternehmens. Er sollte Kunden bei der Abrechnung von Entsorgungskosten betrogen haben.

Es habe Fälle gegeben, bei denen tatsächlich zu Lasten der Kunden falsch abgerechnet wurde, hieß es in der Urteilsbegründung. Von rund 18 500 Euro als Schaden war das Schöffengericht ausgegangen. Die 12. Kleine Strafkammer kam auf knapp über 4 000 Euro. Es wurden aber auch fast genauso viele Rechnung festgestellt, bei denen zu Lasten des Unternehmens falsch abgerechnet worden war. Diesem sei dadurch ein Schaden von knapp über 5 000 Euro entstanden.

„Das Bild, das sich hier bietet, ist nicht das Bild eines Betrugsschemas“, betonte der Vorsitzende Richter Dr. Andreas Ortmann. Der Angeklagte hatte ein spezielles System mit Checklisten und fotografischer Dokumentation der Lkw-Ladungen eingeführt. „Das macht keinen Sinn, wenn man vor hat, einen Betrug zu begehen“, verdeutlichte der Vorsitzende.

Es wurden bei den Abrechnungen auch wiederkehrende Fehler gemacht, durch die dem Unternehmen ein immenser Schaden entstanden sei. Ein sechsstelliger Betrag war im Gespräch. Der Angeklagte habe keine Kenntnis von den Missständen gehabt. „Er hatte zahlreiche Sicherungssysteme installiert, diese wurden aber nicht in allen Fällen umgesetzt“, hieß es in der Urteilsbegründung.

Es mache auch keinen Sinn, ein System einzuführen, mit dem sich Taten nachweisen lassen, wenn man eine Betrugsabsicht hat.

Das Berufungsverfahren erstreckte sich über sechs Monate. Das Urteil fiel am 17. Verhandlungstag. „Der Angeklagte kann auf Fehler ungnädig reagieren, davon haben wir uns ein Bild machen können“, merkte der Vorsitzende kritisch an. „In unflätiger und beleidigender Weise hat sich der Angeklagte in E-Mails über Beteiligte an dem Verfahren geäußert“, so der Vorsitzende. Diese Mails würden sieben Ordner füllen.

„Die Schuld sollte man nicht nur bei Anderen suchen“, sagte Ortmann mit Blick auf den Angeklagten. „Es gebe keine Rechtfertigung, dem Amtsgericht Faulheit und Leichtfertigkeit vorzuwerfen.“ Die Durchsuchungen nach einer anonymen Anzeige seien berechtigt gewesen. „Dass so zahlreiche Rechnungen falsch waren, ist Ihnen zuzurechnen, und begründete zu Recht die Annahme eines Betrugsschemas.“ Die Ermittlungen seien nicht unterstützt worden.

Klärung brachte erst der Strafverteidiger Erich Joester, der das Mandat nach der Syker Verurteilung übernommen hatte.

Bei einer zeitaufwendigen Sichtung der Unterlagen war der Bremer Anwalt in den Akten auf die fehlenden Nachweise gestoßen. So kam es sieben ganze Jahre nach dem genannten Tatzeitraum zum Freispruch.

