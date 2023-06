Freiluft-Fitnesspark am Weyher Marktplatz: Training kann am 8. Juni beginnen

Von: Dierck Wittenberg

Probe-Training: Kraftsportler Paul Köhler als „menschliche Flagge“ – er hält sich mit den Händen am Gerüst in der Waagerechten. © Wittenberg

Der als Fallschutz gedachte Rasen ist weit genug gediehen, am Donnerstag, 8. Juni, kann das Training auf dem Freiluft-Fitnesspark am Weyher Marktplatz voraussichtlich beginnen.

Kirchweyhe – Für die Erfrischung zwischendurch ist mit dem neuen Trinkwasserspender schon gesorgt. Ab dieser Woche kann es auch schweißtreibend zugehen: Die Freigabe des Freiluft-Fitnessparks am Marktplatz ist für Donnerstag, 8. Juni, geplant. Am Nachmittag soll voraussichtlich alles fertig sein.

Für ein erstes Probe-Training haben sich die Kraftsportler Paul Köhler und Mariusz Gniatkowski-Schlüsselburg vergangene Woche mit Vertretern der Gemeinde getroffen. Die beiden Weyher sind bisher regelmäßige Gäste auf einer vergleichbaren Anlage in Brinkum. Köhler berichtete, dass er mit der Idee für einen sogenannten Calisthenics-Park an Bürgermeister Frank Seidel herangetreten sei. Der sich dafür offen zeigte.

Am Barren: Paul Köhler zeigt, wie’s geht. © Wittenberg

Beim Ortstermin verwies Seidel auf das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“, das zuletzt drei Veränderungen am Marktplatz möglich gemacht hat: Die unter dem Platz verlegte Technik für Veranstaltungen; die Kinderkogge samt Inklusionsspielplatz „als Flaggschiff“ sowie als Drittes die Fitness-Anlage. „Das passt wie die Faust aufs Auge zum Programm“, so Seidel über „Perspektive Innenstadt“, das die Lebens- und Aufenthaltsqualität innerorts verbessern soll. Laut Gemeinde musste Weyhe nur zehn Prozent der förderfähigen Kosten selbst tragen. Insgesamt habe der Park demnach 180.000 Euro gekostet – weniger als zunächst angenommen.

„Das ist eine Anlage für jedermann und jederfrau“, sagte Seidel. Sie soll also unabhängig von Alter oder aktueller Fitness zum Training einladen. Mit Paul Köhler durfte aber einer als Erster die Geräte ausprobieren, der weiß, wie es geht: „Ich trainiere, seit ich 13 bin – viel mit dem eigenen Körpergewicht“, sagte der 19-jährige Abiturient, der auch als Fitness-Trainer arbeitet.



Im Double-Push-Trainer: Bürgermeister Seidel. © Wittenberg

Mit Calisthenics werden Eigengewichtsübungen bezeichnet. Herzstück entsprechender Anlagen ist ein Gerüst für Barrenstütz, Klimmzüge und andere Übungen. Bei Köhler waren das beispielsweise ein Handstand am Barren und die menschliche Flagge in der Waagerechten am Gerüst.

Bürgermeister Seidel führte zwar keine Klimmzüge vor, probierte aber verschiedene Fitness-Geräte aus, die der Park ebenfalls zu bieten hat. Cross-, Ruder- und Double-Push-Trainer und Beinpresse funktionieren dort ähnlich wie entsprechende Geräte im Fitness-Studio, allerdings ohne zusätzliche Gewichte. Im Double-Push-Trainer oder in der Beinpresse dient dazu das eigene Körpergewicht, das man mit den Armen oder Beinen über Hebel stemmen muss.



Wie berichtet, mussten sich Freizeitsportler bis zur Freigabe bisher auf den Rasen in der ansonsten fertig aufgebauten Anlage gedulden. Denn dieser dient als Fallschutz. Der soll nun bis Donnerstag so weit gediehen sein, dass der Bauzaun entfernt werden und das Training beginnen kann.