Freibad wird zum Feierbad

Badeanstalt in Weyhe lockt mit musikalischem Frühschoppen und einer Sommer Pool Party

+ Wie viele Kinder passen auf einen aufblasbaren Hasen? Die vergangene Pool Party zeigt: einige. ArchivFoto: Jantje Ehlers

Weyhe - Von Luka Spahr. Lieber ein bisschen zu Jazz und Swing mitwippen oder eine Arschbombe von einem riesigen, aufblasbaren Seeungeheuer machen? Das Freibad in Weyhe bietet in den kommenden Wochen beides an. Zugegeben: Die Zielgruppen sind schon von vornherein ein wenig abgesteckt. Während am Sonntag, 16. Juni, beim traditionellen Frühschoppen mit der Swing-Band Tuba Libre vor allem die Älteren angesprochen sind, steht der 7. Juli mit seiner großen Sommer-Pool-Party im Zeichen der Kinder.