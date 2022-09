Freibad Weyhe zieht Saison-Bilanz: Zahl der Gäste um 50.000 gestiegen

Von: Dierck Wittenberg

Der Winter naht: Azubi Nico Born (l.) und Schwimmmeister Markus Kuske bereiten das Schwimm-Becken auf die kalte Jahreszeit vor. © Wittenberg

Die Gemeinde Weyhe hat die Zahlen zum Freibad-Jahr 2022 präsentiert: Die Besucher-Zahlen haben sich wieder dem Vor-Corona-Niveau angenähert und sich im Vergleich zu 2021 fast verdreifacht.

Weyhe – Der Herbst ist noch nicht ganz da, aber die Saison im Weyher Freibad ist vorbei. Deren Ende haben Mitglieder des Schwimmvereins und der DLRG am Sonntag mit einem letzten Sprung ins kühle Nass, dem traditionellen Absprung, besiegelt.

Ein paar Tage später zeigt sich im geschlossenen Freibad bereits ein anderes Bild: Die Mitarbeiter um Schwimmmeister Markus Kuske sind dabei, das Bad sozusagen in den Winterschlaf zu versetzen. Die Überlauf-Roste sind ausgebaut und eingelagert, die Beckenränder mit Planen bedeckt. Nico Born, Auszubildender als Fachangestellter für Bäderbetriebe befestigt gerade Eisdruckpolster, die Frostschäden an den Fliesen verhindern. Demnächst beginnen laut Kuske Ausbesserungsarbeiten für die folgende Saison. Und ab kommender Woche fängt für den ersten Mitarbeiter die Urlaubszeit an.

Damit endet eine Freibad-Saison, die sich nach den Worten von Sebastian Kelm im Jahr 2022 „beinahe wieder gänzlich normal“ angefühlt hat. Der Gemeinde-Sprecher hat am Donnerstag bei einem Ortstermin mit Bürgermeister Frank Seidel eine Bilanz zur abgelaufenen Saison gezogen. Demnach kamen die Besucher-Zahlen denen aus der Zeit vor Corona wieder ein ganzes Stück näher – auch wenn die Zahlen des letzten Jahres vor der Pandemie nicht erreicht wurden. Mehr als 100.000 Badegäste waren es laut Zahlen der Gemeinde 2019 gewesen. Im – streckenweise sehr heißen Jahr 2022 – haben 76.394 Gäste den Weg ins Bad gefunden.

Immerhin – so kann man Kelms Fazit zusammenfassen. „Die Bilanz kann sich sehen lassen“, sagte er beim Ortstermin. Denn die Saison 2022 hatte aufgrund der Sanierung der Filteranlagen rund einen Monat später begonnen als üblich, am 26. Mai. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 lagen die Besucher-Zahlen laut Kelm bei 25.000 beziehungsweise 27.614.

Dieses Mal war es im Vergleich zum Vorjahr also fast dreimal so viele oder 50.000 mehr. 2021 habe die Pandemielage allerdings noch eine Unterteilung der Öffnungstage in mehrere Zeiten erforderlich gemacht, schreibt Kelm in einer Mitteilung. Und weiter: „Solche Einschränkungen waren zuletzt nicht mehr nötig, eine gewisse Zurückhaltung spürte das Freibad-Team dennoch.“ Die anhaltende Verunsicherung habe sich insbesondere auf den Absatz der Saisonkarten niedergeschlagen. 258 dieser Karten für Erwachsene, 79 für Kinder und 168 für Familien waren deutlich weniger als sonst, so Kelm. Das Niveau beim Kartenverkauf habe aber insgesamt etwa auf dem der Jahre bis 2017 gelegen.

Im Rahmen der Bilanz präsentierte der Gemeinde-Sprecher zudem Rekordzahlen aus der abgelaufenen Saison: Der am stärksten besuchte Tag des Sommers war demnach der 19. Juli mit 2681 Besuchern. „Nicht zufällig war dies mit 36 Grad Celsius auch der heißeste Tag des Jahres in Weyhe.“

Die Marke von 2000 sei „immerhin siebenmal geknackt“ worden. Am meisten los war Kelm zufolge in der Woche vom 8. bis 14. August: Mehr als 11.400 Gäste waren fast doppelt so viele wie in den anderen Ferienwochen.