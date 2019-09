Freibad Weyhe: Schiffsmodelle zum Saisonende

+ Zwei Mädchen im Weyher Bad. Foto: Sigi Schritt

Weyhe – Kurz vor dem Saisonende des Weyher Freibads will der Schiffsmodellclub Delmenhorst im Nichtschwimmerbecken Miniatur-Wasserfahrzeuge vorführen. Am Samstag, 7. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr können Besucher zahlreiche Modelle anschauen. Allerdings müssen Schwimmer auf dieses Becken verzichten, bedauert der zuständige Fachbereichsleiter Fabian von Weyhe. Alle weiteren Becken seien aber uneingeschränkt nutzbar. Wer sich nur für die Schiffsmodelle interessiert, müsse keinen Eintritt bezahlen, so von Weyhe. Einen Tag nach der Veranstaltung, am Sonntag, schließt dass Bad um 20 Uhr, teilt die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith mit. Sie glaubt, dass bis zu diesem Zeitpunkt die Marke von 100 000 Gästen übersprungen wird.