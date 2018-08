Ganz viel Spaß bei großer Freibad-Poolparty

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Nachdem die Sommerferien beendet sind, erlebte das Freibad Weyhe am Sonntag möglicherweise den letzten ganz großen Ansturm dieser Saison. Mehr als 200 Kinder waren zur „Sommer-Pool-Party Sun & Fun“ gekommen.

Schon auf dem Parkplatz war der fröhliche Lärm zu hören, mit dem die begeisterten Kinder zeitweise sogar die Musikuntermalung übertönten. Das „Zephyrus Disco-Team“ hatte das Sportbecken mit zahlreichen Badeinseln, mit aufgeblasenen Seeungeheuern, einem Hasen und einem Löwen gefüllt. Vom Beckenrand stürzten sich die Kinder auf die Badeinseln und ließen sich darauf treiben, soweit das bei dem Gedränge möglich war. Sie enterten die großen Tiere und rutschten an deren Flanken ins Wasser hinab.

Wenn aus dem Lautsprecher die Fanfare ertönte, leerte sich das Becken, denn dann bat das Disco-Team wieder zu einem Wettbewerb. Das Tauziehen gewannen die Mädchen gegen die Jungen. „Ganz einfach: Weil die mehr waren“, beschwerte sich ein Junge. Aber beim „Arschbomben-Wettbewerb“ lagen die Jungen ganz vorn. In einer Vorentscheidung sollten eigentlich fünf „Finaltickets“ vergeben werden. Da aber die Schlange der teilnehmenden Kinder schier endlos lang war, erhöhte die Jury deren Anzahl auf acht. Und zum Finalteam gehörte nur ein Mädchen.

Im Finale kam es auf die Lautstärke des Beifalls an. „Hallo Weyhe – könnt ihr mich hören? Ich kann euch nicht hören!“, spornte Animateur Jonas vom Drei-Meter-Brett herab die am Beckenrand sitzenden Kinder zu noch größerer Lautstärke an. Vor dem Finale hatte das Disco-Team das Wasser im Sprungbecken blau und gelb gefärbt, allerdings mussten die Kinder kräftig mit den Füßen planschen, um die Farbe im Becken zu verteilen. Den Wettbewerb gewann der kleine Franz. Er hatte zwar nicht die größte Wasserverdrängung geschafft, aber offensichtlich die Oberfläche am stilvollsten mit dem Körperteil getroffen, dem dieser Wettbewerb seinen Namen verdankt. Außerdem hatte er einen echten Fanclub, der sich die Seele aus dem Leibe krähte, als der Applaudimeter die Lautstärke registrierte.

In weiteren Spielen mussten die Sprösslinge die großen Tiere im Schwimmbecken entern, auf einer Laufmatte das Schwimmbecken über dem Wasser gehend überqueren, und beim Twisterrennen rannten sie sich in sogenannten Water-Globes die Seele aus dem Leib. Für ihre Anstrengungen erhielten die Kinder auch Preise, die der Knax-Club der Kreissparkasse gestiftet hatte.

Dem Nachwuchs machte das Spektakel jedenfalls einen Riesenspaß. Auch Freibadchef Markus Kuske freute sich über die vielen zufriedenen jungen Gäste, die „sein“ Bad bevölkerten und zur nächsten Pool-Party sicher gerne wiederkommen.