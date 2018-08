Das Freibad perfekt ins Licht gerückt

Feuerwehr ermöglicht Nachtbaden

+ Die Feuerwehr rettet neben Menschen und Tieren neuerdings nicht nur Bäume vor dem Vertrocknen – die Gemeindefeuerwehr sorgt auch für Licht beim Nachtbaden. - Foto: Schritt

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. Das Schwimmen in der Dunkelheit ist offenbar sehr beliebt: In der Nacht zu Samstag hatte sich kurz vor dem Einlass ins Weyher Freibad eine lange Schlange gebildet, die bis zur neuen Kindertagesstätte am Neddernfeld reichte.