Freibad: Fällt die Badesaison ins Wasser?

Das Freibad in Kirchweyhe präsentiert sich bereits jetzt von seiner besten Seite: Markus Kuske, Leiter der Einrichtung, schaut über das Wasser in die ungewisse Zukunft. Fotos: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Sonne scheint – der Himmel ist blau. Kurzum, das Wetter könnte nicht besser sein: Normalerweise fiebern einige Bürger ab Mitte April dem Start der Weyher Freibad-Saison entgegen. Doch bei diesem Thema tritt die Gemeindeverwaltung auf die Bremse. Hinter dem Saisonstart steht nämlich ein dickes Fragezeichen. „Das Freibad ist kein fröhliches Thema“, sagt die Rathaus-Mitarbeiterin Susanna Clottey. Während der Corona-Krise ist in diesem Jahr nichts normal. „Wir wissen nicht, wann wir das Freibad öffnen können“, so Susanna Clottey auf Anfrage.

Mit einer Prognose, wann es in der Kirchweyher Einrichtung wirklich losgehen könnte, hält sich das Weyher Rathaus bedeckt. Zumindest eines steht fest: „Wenn die Landesregierung in Hannover grünes Licht gibt, sind wir ab diesem Zeitpunkt in einer Woche startklar“, ergänzt die Rathaus-Mitarbeiterin. Eine Nachfrage dieser Zeitung im zuständigen Sozialministerium hat ergeben, dass sich Schwimmer in Geduld üben müssen. Die neue „Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus“, die die Landesregierung erst gestern Nachmittag erlassen hat, besagt in Paragraf 1 Punkt 3, dass „öffentliche und private Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbäder, Fitnessstudios, Saunen und ähnliche Einrichtungen weiterhin geschlossen bleiben“. „Die Entwicklung der Corona-Pandemie bestimmt dabei zurzeit die Maßnahmen, die zum Schutz der Bevölkerung getroffen werden müssen“, erklärt Justina Lethen aus der Pressestelle des Ministeriums. „Die Öffnung von Frei- und Schwimmbädern ist derzeit nicht mit dem Infektionsschutz und den Maßnahmen zu Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Covid19-Epidemie vereinbar“, ergänzt die Sprecherin. Eine zeitliche Perspektive gibt das Ministerium nicht. Es gibt also auch keine Aussage darüber, ob sich die Badnutzer auf eine verkürzte oder sogar auf eine Saison einstellen müssen, die komplett ausfällt. An dieses Szenario will Susanna Clottey aus dem Weyher Rathaus gar nicht denken: „Das wäre traurig.“

Die Gemeinde will indes bereit sein, falls doch Lockerungen möglich werden. „Nichts wäre schlimmer als, wenn wir öffnen dürften, es aber nicht könnten“, so Clottey. Alle Becken sind bereits gefüllt, aber das Wasser wird noch nicht beheizt, war gestern im Bad während einer Stippvisite zu erfahren. „Die Temperatur beträgt nur 13 Grad Celsius“, so der Schwimmmeister Markus Kuske. Es sei jedoch problemlos möglich, die Wassertemperatur innerhalb weniger Tage auf 21 Grad zu erhöhen – durch die Wärme der Biogasanlage, die auch die KGS Kirchweyhe beheizt.

Derzeit befreien die Freibad-Mitarbeiter die letzten Beete von Unkraut. Bereits im Winter hatten sie Sanierungsarbeiten erledigt und auch ein neues Spielgerät für Kleinstkinder an der Sandspielanlage aufgestellt.

Eine Baustelle ist allerdings noch nicht geschlossen: Gemeint ist die neue Zugangskontrolle. Perspektivisch sollen nämlich zum Beispiel Inhaber von Saisonkarten die Möglichkeit bekommen, eigenständig durch ein Drehkreuz zu gelangen – auch wenn eine Kassenaufsicht nicht vor Ort ist. Die Umsetzung dieser automatischen Einlasskontrolle ist wegen Corona nicht möglich. „Die beauftragte Firma hat uns vertröstet“, so Clottey.