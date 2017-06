Freibad: Bereits 36 520 Gäste

Schwimmmeister Markus Kuske zieht positive Zwischenbilanz

+ Markus Kuske nimmt Platz in einem Strandkorb. - Foto: Schritt

KIRCHWEYHE - Von Sigi Schritt. Im Freibad Kirchweyhe sind die Plätze in den drei Strandkörben besonders beliebte Orte, um sich ungestört unterhalten zu können. Auch in dieser Saison kommen die robusten Körbe sehr gut an, blickt Schwimmmeister Markus Kuske zurück. Er zieht ein positives erstes Fazit zur laufenden Saison.