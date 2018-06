Frauen ohne Angst vor Kettensägen

Bildhauersymposium in Sudweyhe

+ Rustikal bearbeiten die Teilnehmer des Bildhauersymposiums ihre Materialien. - Foto: Husmann

Sudweyhe - Von Angelika Kratz. „Wer klopft denn da?“, lautete am Wochenende die große Frage rund um die romantische Anlage der Sudweyher Wassermühle. Das alljährliche Bildhauersymposium lockte wieder Künstler aus dem ganzen norddeutschen Raum in die Gemeinde Weyhe. Die schmückte sich zudem zum Motto „Kunst & Rad“ mit offenen Ateliers und vielen roten und blauen Ballons an der Wegstrecke. Das Wetter passte sich mit leicht bewölktem, dennoch regenfreiem Himmel genau richtig für die Radler und neugierigen Gäste an.