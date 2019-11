Frank Seidel jetzt im Amt

Weyhe – Frank Seidel (SPD) hat Donnerstagabend sein Amt als Bürgermeister angenommen. Diese Formalie verkündete die Gemeindeverwaltung via Facebook.

Seidel hatte im Rathaus die schriftliche Annahme seiner Wahl im Rathaus der Gemeinde überreicht. Das Schreiben an die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith übergab er im Beisein seiner Frau Heike. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 18. Dezember, wird er vereidigt, teilt die Verwaltung mit.

Wie der Homepage der Gemeinde zu entnehmen ist, endet seine Amtszeit nach sieben Jahren – am 31. Oktober 2026.

Seidel hatte am Sonntag, 10. November, 7286 Stimmen der insgesamt 25.625 Wahlberechtigten erhalten. Die Wähler vergaben laut Bekanntgabe der Gemeinde an Annika Bruck (Grüne) 2458 Stimmen, an Torsten Kobelt (Die Partei) 480 Stimmen und an Einzelbewerber Dietrich Struthoff (1958 Stimmen). Von den 12.247 Wählern hatten 65 ungültige Stimmzettel abgegeben.