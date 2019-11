Frank Seidel jetzt im Amt

+ Frank Seidel Foto: Jantje Ehlers

Weyhe – Frank Seidel (SPD) hat gestern Abend sein Amt als Bürgermeister angenommen. Diese Formalie verkündete die Gemeindeverwaltung via Facebook. Seidel hatte im Rathaus die schriftliche Annahme seiner Wahl im Rathaus der Gemeinde überreicht. Das Schreiben an die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith übergab er im Beisein seiner Frau Heike. In der nächsten Sitzung des Gemeinderates am Mittwoch, 18. Dezember, wird er vereidigt, teilt die Verwaltung mit.