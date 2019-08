Frank Seidel ist Bürgermeister-Kandidat der Weyher SPD

Seit gestern Abend herrscht Gewissheit: Frank Seidel geht als Bürgermeister-Kandidat der Weyher Sozialdemokraten in den Wahlkampf. Die 37 anwesenden Mitglieder des Ortsvereins wählten den 50-Jährigen einstimmig auf ihrer Versammlung im Kirchweyher Hof. Nach der Kür zeigte sich Seidel überglücklich: „Das ist eine große Verantwortung. Ich freue mich total auf den Wahlkampf. Lasst uns das zusammen rocken!“ Derzeit ist Frank Seidel stellvertretender Vorsitzender des Ortsvereins, sowie Fraktionsvorsitzender im Weyher Gemeinderat und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und wohnt in Kirchweyhe. Als Prokurist arbeitet er für die Sparkasse Bremen. Seidel betonte, dass er neben seiner Familie auch viel Motivation aus der Bevölkerung für seine Kandidatur erhalten habe – dazu zählte auch Ehefrau Heike (r.). Bis zum 29. August will auch die CDU ihren Kandidaten für das Rathaus gefunden haben. Während die FDP ebenfalls noch keine Angaben zu einem möglichen Aspiranten machte, hat für die Grünen Annika Bruck bereits frühzeitig ihre Kandidatur erklärt. Foto: Jantje Ehlers / Text: Luka Spahr