Fraktionsübergreifende Ideenwerkstatt nimmt in Weyhe ihre Arbeit auf

Von: Sigi Schritt

„Weyhe gemeinsam“ lautet der Titel, den die neu gegründete, fraktionsübergreifende Ideenwerkstatt für ihre Aktionen gewählt hat. Die Ratsmitglieder Franziska Schwarz-Beck (FDP), Christine Burda (CDU), Katrin Kurtz (SPD) sowie Dr. Helgard Struckmeier (CDU) stellen im Rathaus die ersten Aktionen vor. © Sigi Schritt

Die fraktionsübergreifende Ideenwerkstatt Weyhe stellt ihre erste Aktion vor: Geplant ist ein Mittagstisch mit Suppe. Finanzieren soll das ein Kleiderbasar.

Weyhe – Sie wollen Bürger entlasten. Zu diesem Zweck haben Mitglieder des Rates verschiedener Parteien unter dem Motto „Weyhe gemeinsam“ vor Weihnachten eine Ideenwerkstatt gegründet. In der Vorweihnachtszeit trafen sich die Kommunalpolitiker mehrfach und überlegten sich mögliche Aktionen.

Ehrenamtliches Mittagstisch-Angebot für einen Euro im Sudweyher Bahnhof

Die Ratsfrauen Franziska Schwarz-Beck (FDP), Christine Burda sowie Dr. Helgard Struckmeier (beide CDU) und Katrin Kurtz (SPD) erläuterten am Donnerstag im Weyher Rathaus die ersten Aktionen. Weitere sollen folgen.

Noch in diesem Monat soll ein Mittagstisch starten, kündigt Christine Burda an. In den Räumen des Sudweyher Bahnhofs bekommen an einem Tag der Woche Weyher Familien, Alleinstehende oder Senioren die Möglichkeit, eine warme Mahlzeit einzusparen. Das Angebot ist zwar nicht gratis, doch der erhobene Beitrag ist sehr moderat. Für nur einen Euro können Interessierte an den Tischen Platz nehmen. Ehrenamtliche servieren dann nicht nur Suppe und Brot, sondern auch einen Kaffee. „Suppenküche“ wollen sie dieses Angebot nicht genannt wissen, betonen die Kommunalpolitikerinnen.

„Mittagstisch mit Suppenangebot“ wäre den Helfern viel lieber, betont Christine Burda, die auch gleichzeitig Vorsitzende des Vereins „Sudweyher Bahnhof – Kunst und Kultur am Gleis“ ist. Allerdings soll sich das Angebot auf Suppen beschränken. Es sei zugleich befristet – bis Ende März. Sollte der Winter länger andauern, sei ein Ende der Aktion auch für Ende April denkbar.

Weder die Mitglieder der Ideenwerkstatt noch die Ehrenamtlichen des Bahnhofsvereins wollen selbst kochen. Dazu erklärt Christine Burda: Es fehle im Bahnhof eine Küche, die zertifiziert ist. Deshalb würde die Suppe bei jemandem eingekauft, der die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Die Mitglieder der Ideenwerkstatt seien bereits im Gespräch mit einem Anbieter. Sie mochten noch keinen Namen nennen. Die Ratsmitglieder seien sich jedoch sicher, dass sie rechtzeitig einen Anbieter präsentieren können.

Gegenfinanzierung des Mittagstischs im Sudweyher Bahnhof über Spenden geplant

Als Starttermin ist bislang Donnerstag, 26. Januar, vorgesehen. Wann es an diesem Tag genau losgehen soll, stünde noch nicht fest. Man müsste den Schulschluss und die Kindergartenzeiten im Blick haben.

Planen die Kommunalpolitiker für Aktionen der Ideenwerkstatt, ein Budget bei den Haushaltsberatungen für 2023 zu beantragen oder wie finanziert sich die Aktion? Eine besondere Veranstaltung im Februar soll das benötigte Geld in die Kasse spülen: Wie das Quartett ankündigt, ist für Samstag, 11. Februar, in der Zeit ab 10 Uhr in der KGS Leeste ein Kleiderbasar geplant. „Wer Bekleidung verkaufen möchte, kann einen Stand aufbauen. Wir gehen mit dem Hut rum, und sammeln Spenden ein“, so Katrin Kurtz.

Sollten Spenden allerdings als Gegenfinanzierung nicht ausreichen, würde das Defizit laut Schwarz-Beck aus den Ortsverbänden getragen. Katrin Kurtz ergänzt: Die Veranstaltung soll vier Stunden dauern. Um 9 Uhr könnten die Beschicker ihre Stände aufbauen. Gewerbliche Anbieter seien ausgeschlossen, ergänzt Kurtz. „Wer daran teilnehmen möchte, kann sich an uns wenden.“

Die Idee zu dieser Ideenwerkstatt hatte der SPD-Ratsherr Falk Brozio, erinnern die Kommunalpolikerinnen. Es galt von Anfang an, partei- und fraktionsübergreifend Ideen zu finden, um den Bürgern finanziell zu helfen. Unter anderem waren in d Planungen Rainer Zottmann (SPD) involviert, ebenso wie auch Jörn Rosenthal und Annika Bruck (beide Grüne). Dr. Helgard Struckmeier lobt das gemeinsame Projekt: „Es geht auch darum, Kommunalpolitik sichtbar zu machen. Wir machen uns Gedanken und sind als Ansprechpartner da.“