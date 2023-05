Braucht es die deutsch-französische Freundschaft?

Von: Sigi Schritt

Das Livetalk-Format „Brot & Rosen“ wird fortgesetzt: Pastor Holger Hiepler (l.) mit Gästen aus Frankreich. © Sigi Schritt

Weyhe – Braucht es die deutsch-französische Freundschaft? Was sind die Herausforderungen einer Partnerschaft, die seit mehr als fünf Jahrzehnten besteht? Antworten auf diese Fragen suchte das Social-Media-Team der Kirchengemeinde Leeste am Himmelfahrtstag im Facebook-Livestream. Franzosen aus der Weyher Partnergemeinde Coulaines erzählten, was ihnen der Austausch bedeutet und warum sie immer wieder in die Wesergemeinde kommen.

Mit dieser Sendung über kulturelle Beziehungen setzte das Social-Media-Team der Kirchengemeinde am Donnerstagabend im Gemeindehaus am Henry-Wetjen-Platz die langjährige Reihe des Livestream-Talks Brot&Rosen fort.



Das Social-Media-Team der Kirchengemeinde nutzte die Gelegenheit, Teilnehmer einer Austauschdelegation aus Frankreich im Gemeindehaus zu begrüßen. Rund 40 Personen aus der Weyher Partnergemeinde Coulaines sind derzeit zu Gast in der Wesergemeinde.



Gesprächsstoff gab es reichlich. Pastor Holger Hiepler moderierte das Programm. Pop-Kantor Sören Tesch sorgte für den passenden musikalischen Rahmen. Die Idee zum Thema der Sendung hatte Volker Greulich, Vorsitzender des Leester Kirchenvorstandes.

Wer die Sendung sehen möchte, findet die Facebook-Seite im Internet unter www.facebook.com/KircheLeeste/live. Internetnutzer, so betonen die Macher, müssen nicht bei Facebook angemeldet sein. Dort sind übrigens auch ältere Sendungen zu sehen: Talkgäste waren unter anderem der ehemalige EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering, Andreas Bovenschulte, Henning Scherf, Stephan Weil sowie David McAllister.

Die Macher kündigen an, die Reihe fortzusetzen. Neue Termine mit neuen Gästen werden in der Presse angekündigt, hieß es.

Wer Lust hat, sich an dem Projekt zu beteiligen und seine Ideen einzubringen, sollte sich beim Social-Media-Team melden. Eine Kontaktaufnahme ist nicht nur über Facebook, sondern auch über Instagram möglich.

