Folie aus Papier stellt ein Unternehmen aus Dreye her

Von: Rainer Jysch

Das neue, umweltfreundliche Stretch-Papier präsentieren im Showroom der Firma Borrmannplus Geschäftsführer und Firmengründer Detlef Borrmann (links) und Christian Heusmann, Gebietsverkaufsleiter, das zur Sicherung von auf Paletten gestapelten Waren eingesetzt werden kann. © Rainer Jysch

Firma Borrmannplus Verpackungen mit Sitz in Dreye hat eine umweltfreundliche „Folie“ aus Papier entwickelt.

Dreye – Die im Jahr 2003 von Detlef Borrmann und Sabine Heusmann gegründete Firma Borrmannplus Verpackungen mit Sitz in Dreye beschäftigt sich mit dem Handel von Verpackungsmaterial, insbesondere von Stretch-Folien, wie sie zur Sicherung von auf Euro-Paletten gestapelter Ware zur Anwendung kommen. Auch die zugehörigen Verpackungsmaschinen und Stretch-Anlagen gehören zum Lieferumfang. Viele Handelsketten, die Lebensmittelindustrie und Unternehmen der Logistikbranche nutzen bereits seit Jahren diese äußerst praktische Lösung unter Verwendung von Plastik-Stretch-Folien. Wie ein Kokon umwickelt, schützt die straffgezogene Folie die Ware bei Lagerhaltung und Transport.

Jetzt gibt es diese „Folie“ auch aus Papier. „Das ist eine echte Alternative zu den Plastikfolien, insbesondere dort, wo Unternehmen einen internen Warenverkehr haben“, erklärt Geschäftsführer Detlef Borrmann die Neuheit. Das innovative Material und seine Verwendung hatte erst kürzlich auf einer Messe in Nürnberg bei Fachleuten für große Aufmerksamkeit gesorgt. „Auch wenn die Anwendungsbereiche für das neue Stretch-Material noch limitiert sind, waren wir doch von dem enormen Interesse an unserer umweltfreundlichen Verpackungslösung überrascht worden“, freut sich Detlef Borrmann, der zusammen mit Geschäftsführerin Sabine Heusmann und Geschäftsführer Gernot Becker das Unternehmen leitet.

Die Firma Borrmannplus Verpackungen hat seit 2020 ihren Sitz im Gewerbegebiet Dreye. © Rainer Jysch

Im Gegensatz zur Plastik-Folie ist das neue Stretch-Papier nicht wasserfest, verfügt aber dennoch über ähnlich große Haltekräfte.

Das von Borrmannplus vor einem Jahr entwickelte Verfahren ist ebenso genial wie einfach. Mittels der vom Amerikaner David Goodrich patentierten Papierschnitt-Technik werden sechseckige Formen in das ungedehnte Papier gestanzt. Beim Strecken der Papierbahnen brechen dreidimensionale, wabenähnliche Strukturen auf und verleihen dem Papier die gewünschte Dehnfähigkeit, die nach Unternehmensangaben bei etwa 100 Prozent liegt. Das heißt, dass ein Meter Papier auf bis zu zwei Metern vorgestreckt werden kann. „Das Ergebnis ist eine Palettenverpackung mit hoher Haltekraft, die sicher und dennoch plastikfrei ist“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und: das Material kann nach dem Gebrauch als Altpapier zum Recycling entsorgt oder als Füllmaterial beim Paketversand wiederverwendet werden.

„Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung“

„Wir merken, dass unsere Kunden ein großes Interesse an unserer rein papierbasierten Palettenverpackung haben und bereit sind, diese neue, vielversprechende Technologie mit uns weiterzuentwickeln“, erzählt Christian Heusmann, verantwortlicher Produktmanager bei Borrmannplus. „Wir stehen noch am Anfang der Entwicklung. Auch Kunststofffolien wurden in den letzten 50 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und perfektioniert. Ich denke, es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Stretch-Papier für eine Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommt“, fügt er hinzu.

Seit fast 20 Jahren vertreibt das inhabergeführte Unternehmen praxiserprobte und innovative Verpackungslösungen. Jährlich finden etwa 17 000 Tonnen importierte Stretchfolie über Borrmannplus den Weg zu Abnehmern in Deutschland und angrenzenden Nachbarländern. Mit diesem Mengenvolumen und einem Jahresumsatz in Höhe eines mittleren, zweistelligen Millionenbetrages zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben inzwischen zu den drei größten Anbietern in Deutschland.

Erst vor zwei Jahren ist das Unternehmen aus Gründen der erreichten Expansion von Stuhr nach Dreye gezogen und hat auf einer Grundfläche von 15 000 Quadratmetern ein ansehnliches Betriebsgebäude mit mehr als 4 000 Quadratmeter Lager- und Bürofläche errichten lassen.

Fachpersonal für Büro und Lager wird ständig gesucht

Der alte Standort in Stuhr wird weiter als Lager genutzt. 38 Mitarbeitende sind aktuell im Unternehmen beschäftigt, darunter drei Auszubildende. Eine eigens angestellte Köchin versorgt das Mitarbeiterteam täglich mit frisch zubereiteten Mittagsgerichten.

Weiteres Fachpersonal für Büro und Lager wird ständig gesucht. Auch an der Ausbildung von engagierten jungen Menschen für die Lagerlogistik oder für den Beruf des Groß- und Außenhandelskaufmanns ist die Firmenleitung interessiert. „Es besteht die Möglichkeit, bei uns parallel eine Ausbildung zum Europakaufmann in Verbindung mit einem Auslandsaufenthalt zu durchlaufen“, erläutert Detlef Borrmann Ausbildungswege, die vom Unternehmen begrüßt und gefördert werden.

Ab dem 1. Dezember wird das Unternehmen klimaneutral sein. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Firmendach leistet 300 Kilowatt Peak (kwp), was einer jährlichen Leistung von 300 000 Kilowattstunden entspricht und für den Eigenbedarf der Firma mehr als ausreicht. 175 Tonnen Kohlenstoffdioxid lassen sich damit einsparen.