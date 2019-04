Fördermittel: Weiterer Millionen-Nachschlag

Leester Kultur- und Bildungszentrum wird für die Gemeinde noch viel billiger als gedacht

+ Die Grafik zeigt es: Die Backstein-Fassade ist im Neubau integriert. Repro: Sigi Schritt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Gemeinde erhält einen dicken Nachschlag an Fördermitteln für das am Henry-Wetjen-Platz in Leeste geplante Kultur- und Bildungszentrum (KBZ). Damit reduzieren sich die Haushaltsausgaben für das 5,5 Millionen Euro teure Prestigegebäude für die Gemeinde auf „nur“ eine Million Euro.