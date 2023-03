Förderkreis der KGS: Er kann, was der Schuletat nicht kann

Von: Dierck Wittenberg

Im Keyboard-Raum: Tilko Vitzthum und Karin Ahrlich zeigen, was der Förderkreis an KGS Kirchweyhe ermöglicht hat. Das gehört etwa das Amphitheater. © Wittenberg, Dierck

Seit mehr als 25 Jahren: Der Förderkreis der KGS Kirchweyhe ermöglicht zusätzliche Anschaffungen und prägt das Schulleben somit maßgeblich.

Kirchweyhe – Ohne ihn wäre der Schulhof um einiges grauer und die Pausensnacks womöglich teurer: Der Förderkreis der KGS Kirchweyhe ist fast so alt wie die Kooperativen Gesamtschule selbst. Seit Eltern ihn 1997 gegründet haben – ein Jahr nach Eröffnung der Schule –, finanziert er Anschaffungen, die aus dem Schuletat nicht zu stemmen wären. Damit hat der Förderkreis das Gesicht der Gesamtschule – im Unterricht und in den Pausen – mitgeprägt.

60, 70 Freiwillige sorgen beim Förderkreis dafür, dass Schüler in der Cafeteria in Pausen versorgt sind

Wie sehr, das wird beim Rundgang mit Karin Ahrlich und Tilko Vitzthum deutlich. Ahrlich ist zweite Vorsitzende, Vitzthum ist Beisitzer und als Lehrer der einzige Vertreter der Schule im siebenköpfigen Vorstand. Schließlich ist der Förderkreis kein der Verein der Schule, sondern für die Schule.

„Da hat die Schule nicht mit zu tun – außer die Tür aufzuschließen“, betont Vitzthum bezogen auf die Cafeteria. Sie ist gewissermaßen das Herzstück der Förderkreis-Arbeit. Ein Kreis aus 60, 70 Freiwilligen sorgt täglich dafür, dass Schüler in beiden großen Pausen Getränke, belegte Brötchen, Obst und Gemüse und andere Snacks kaufen können. Einen Euro kostest beispielsweise ein belegtes Krosses, 1,70 Euro ein Körnerbrötchen mit Frikadelle.

Bezogen auf das Ende der Coronaregeln, durch die die Schüler in Kohorten eingeteilt waren, sagt Karin Ahrlich: „Es hat gedauert, bis sie wieder so schön gedrängelt haben wir vorher.“ Wie auch Schulleiterin Sabine Messer hebt Ahrlich das Engagement von Sabine Cordes anerkennend hervor – sie hatte die Cafeteria jahrelang geleitet und wurde Anfang Februar verabschiedet. Was sie ebenfalls hervorheben: das in Kirchweyhe die Cafeteria noch von den Eltern nicht von einem Caterer betrieben wird. „Man ist mitten im Schulleben“, unterstreicht Schulleiterin Messer.

Trotz der niedrigen Preise ist die Cafeteria eine wichtige Einnahmequelle für den Förderverein. „Mindestens“ 5000 Euro kämen im Jahr zusammen, so Vitzthum. Ahrlich schätzt „über den Daumen“, dass der Förderkreis im Jahr 8000 bis 10 000 Euro für Anschaffungen ausgibt. Außer aus den Cafeteria-Einnahmen und Spenden und kommt das Geld aus den Beiträgen der Mitglieder (mindestens 12,50 Euro pro Jahr).

„Der Schulhof ist immer Thema, da können wir immer investieren“

„Der Schulhof ist immer Thema, da können wir immer investieren“, sagt Ahrlich, die erste Vorsitzende war, bevor sie Stellvertreterin von Nils Lange wurde. An allen Ecken des Schulhofs hat Förderkreis seine Spuren hinterlassen: Das Amphitheater, wo etwa am Ende des Schuljahrs die „Abschlusskundgebungen“ abgehalten werden; das Steinkreisklassenzimmer für Unterrichtsstunden im Freien; der große Kletterturm oder die Turngeräte. Vergangenen Sommer sind Hangsofas, also geschwungene Sitzgelegenheiten, hinzugekommen.

In der Schulmensa, wo eine steigende Zahl von Schülern zum Mittagessen bleibt, konnte jüngst der Wasserspender ersetzt werden. Das ebenfalls vom Förderkreis besorgte Vorgängermodell wollte nach zehn Jahren nicht mehr.

Auch bei Veranstaltung oder etwa dem jährlichen Schulplaner hilft der Förderkreis. Oder im Unterricht: Ein Beispiel ist der Keyboard-Raum, für den sich Musiklehrer Vitzthum besonders begeistert. „Das ist alles von uns“, erläutert er. Gerade konnte ein neuer Satz Köpfhörer besorgt werden.

Zum Chillen: Von Schülern bemalte Bänke in der Pausenhalle im Erweiterungsbau. © Wittenberg, Dierck

„Hier kann man sitzen und chillen, wie man so sagt“, merkt Tilko Vitzthum an, während er durch die Pausenhalle für die neunten und zehnten Klassen führt. Dort hat der Förderkreis die von Schülern gestalteten Bänke ermöglicht. Beim Blick in den Innenhof des Erweiterungsbaus ist ein weiteres Projekt: Der Hof könnte eine Aufwertung vertragen und soll einen Schulgarten bekommen.

