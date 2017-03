Flüchtlinge verhalten sich gesetzestreu

Weyhe - Von Sigi Schritt. Die Beamten des Weyher Kommissariats und der Polizeistation Stuhr haben im vergangenen Jahr insgesamt 3683 Straftaten registriert – 162 mehr als noch im Vorjahr für das Gebiet, in dem mehr als 60.000 Einwohner leben. Die Aufklärungsquote ist um 4,3 auf rund 58 Prozent gestiegen – bilanzieren die neue Leiterin Franziska Mehlan und ihr Stellvertreter Lothar Sengelmann. Beide Ordnungshüter zeigen sich mit der Kriminalstatistik sehr zufrieden.

Weyher Flüchtlinge stellen kein Problem dar, so Sengelmann. Sie verhielten sich genauso gesetzestreu wie andere Bürger der Gemeinde, erklärt er.

Den Anstieg der Gesamt-Fallzahlen erklärt Sengelmann mit dem erhöhten Anzeigen-Aufkommen im Ochtum-Park. Die Ladeninhaber setzen verstärkt auf Ladendetektive. Deshalb hätten die „einfachen“ Diebstähle um 175 Fälle auf 788 zugenommen. Die Statistik bezieht sich laut Sengelmann auf Stuhr und Weyhe.

Das Zahlenmaterial macht deutlich, dass mit 1808 Fällen jede zweite Straftat zu den Diebstahlstaten zuzurechnen ist. Bei den Tätern, die erhöhten Aufwand nicht scheuten, um an das Diebesgut zu kommen, registrierte die Polizei 1020 Taten – 13 weniger als noch vor einem Jahr. Jede vierte klärten die Beamten auf. Das war möglich, weil die Polizei laut Mehlan zahlreiche Anstrengungen unternommen hat.

„In der Ermittlungsgruppe ,Dunkle Jahreszeit’ haben sich mehrere Beamte ausschließlich mit Wohnungseinbrüchen befasst.“ Ermittler, Fahnder und Streifen kümmerten sich laut Mehlan im Zeitraum von Oktober bis März gezielt um Prävention. „Es gab auch Großkontrollen“, so die Polizeirätin. Außerdem bilde die Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Größe. Aufmerksamen Nachbarn sei es überdies zu verdanken, dass die Streifen so manche Täter auf frischer Tat ertappen konnten.

Polizeiarbeit zahlt sich aus

Die Präventionsbemühungen wurden von Erfolg gekrönt, stellt Mehlan fest. Die Einbruchsdiebstähle aus Wohnungen verringerten sich um 110 auf 177 Fälle (Quote: 30,5 Prozent). Zurück gingen die Tageswohnungseinbrüche auf 55 Fälle (2016: 111). Die Beamten können nicht ausschließen, dass sich ein Verdrängungseffekt einstellt, also dass Täter andere Bezirke oder Ziele aufsuchen. „Das kann man nicht messen, aber das wäre auch nicht gewollt“, so Mehlan. Ob der Anstieg um 26 auf 150 Taten bei den Einbrüchen in Dienst- Büro-, Fabrikations- und Lagerräumen einen Zusammenhang bildet, konnten die Beamten nicht sagen.

Erfolge erzielten die Beamten auch bei der Bewältigung der Diebstähle aus und an Kraftfahrzeugen. Die Ordnungshüter haben im vergangenen Jahr eine Tätergruppe auf frischer Tat ertappt, die Autos aufgebockt hatten, um an hochwertige Reifensätze zu gelangen.

Auch Zweiräder waren nicht vor den Langfingern sicher. Die Diebe erbeuteten 339 Räder (2016: 280). Am Bahnhof hat die Polizei zwei Drogenabhängige festgenommen, die per Zug und Sprinter Räder mitnehmen wollten. „Das waren Konsumenten von harten Drogen, die täglich klauen müssen, um an Geld für ihre Sucht heranzukommen“, erklärt Sengelmann. Die Weyher konsumieren eher weiche Drogen wie Marihuana. „Es sind leider auch Jugendliche betroffen, die die KGS besuchen“, so Sengelmann. „Dealer kommen größtenteils aus Bremen, einige sind aber auch ortsansässig.“ Sengelmann ist froh, dass „das Teufelszeug Crystal Meth“ noch kein Thema ist.

Außerdem klagt die Polizei über viele Fälle von häuslicher Gewalt und den „klassischen Schlägereien auf Festen. Die Folge: Bei den Rohheitsdelikten und den Straftaten gegen die persönliche Freiheit stieg die Anzahl der Taten von 264 im Vorjahr um 71 an. „Viel Alkohol war im Spiel“, sagt Sengelmann.

Ohne die Mithilfe von Bürgern seien Umweltstraftaten häufig nicht aufzuklären. Neun Fälle illegaler Müllentsorgung in Sudweyhe an der Weser registrierte die Polizei 2016. Dazu kamen Boden- und Gewässerverunreinigungen.

Fallzahlen

Straftaten im Jahr 2016:

3683 Fälle (Vorjahr: 3521), Aufklärungsquote (AQ): 58 % (54 %)

Raubdelikte: 26 (21), AQ: 69 %

Körperverletzungsdelikte: 216 (170), AQ: 93 %

Diebstähle gesamt: 1808 (1646), AQ: 38 %, davon Fälle ohne erschwerte Umstände: 788 (613), 54 %

Wohnungseinbrüche: 177 (287), AQ: 30,5 %

Diebstahl aus Bürogebäuden: 150, (124), AQ: 27 %

Diebstahl an/aus Autos: 327 (348), AQ 31 %

Ladendiebstahl: 363 (199), AQ: 91,5 %

Fahrraddiebstahl: 339 (280), AQ: 14,5 %

Vermögens- und Fälschungsdelikte: 663 (879), AQ 77 %

Sachbeschädigung: 250 (266), AQ: 26 %

Rauschgiftdelikte: 282 (173), AQ 98 %