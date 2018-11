Flucht und Vertreibung im Mittelpunkt

Weyhe - Seit einigen Jahren gibt es im Rathaus eine zentrale Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag. Die Verantwortlichen von Gemeinde und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wollten damals rechtzeitig dafür Sorge tragen, dass das Gedenken nicht allmählich ausläuft. Gleichwohl waren und sind aber auch Feiern vor Ort möglich. Dass es in Sudweyhe in diesem Jahr nur noch eine stille Kranzniederlegung geben wird, haben die Organisatoren einer zentralen Gedenkveranstaltung bestätigt. In Summe nehmen Gemeindearchivar Hermann Greve zufolge sogar wieder mehr Bürger an dem Ereignis teil.

Am Sonntag beginnt die Gedenkfeier um 11.45 Uhr im Ratssaal. Im Mittelpunkt steht das Thema Flucht und Vertreibung. Laut Greve werden drei Schicksale beleuchtet, so das des Weyher Juden Walter Jakobssohn, der über Bremen in die USA ausgewandert war und nach 1938 seine Familie nachholen konnte. Zur Sprache kommen ferner die Geschichte eines Vertriebenen nach 1945 sowie drei Schicksale aus der Gegenwart. Ergänzt wird das Programm um musikalische Beiträge des Leester Kantors Sören Tesch.

Gegen 12.45 Uhr klingt die Veranstaltung aus, und es besteht die Möglichkeit, an Kranzniederlegungen teilzunehmen, und zwar in stiller Form um 13 Uhr in Erichshof (mit Mitgliedern der Feuerwehr), Sudweyhe, Lahausen sowie in Kirchweyhe an der Kriegsgräberstätte des Friedhofs, am Denkmal für die Opfer der Kriege von 1866 und 1870/71 sowie vor dem Denkmal für die Opfer des ersten Weltkriegs (durch Manfred Streich). Ebenfalls um 13 Uhr gibt es eine Kranzniederlegung in Leeste vor der Marienkirche mit Mitgliedern der Feuerwehr und des Schützenvereins.

Eine Feier mit Ansprache ist für 14.45 Uhr in Melchiorshausen geplant. Ratsherr Heino Hildebrand gestaltet den Nachmittag gemeinsam mit Mitgliedern der Feuerwehr und des TSV-Blasorchesters. Für 15 Uhr ist schließlich eine Kranzniederlegung in Kirchweyhe am Mahnmal vor dem Gebäude des Dampflok-Fördervereins geplant. Dessen Vorsitzender Karl-Heinz Stickan hält eine kurze Rede.

Archivar Hermann Greve plant für das Frühjahr zudem die Edition eines Buches mit 20 Biografien. Gemeinsam mit der Geschichtswerkstatt hat er Vertriebenenschicksale zwischen 1940 und 1957 aufgearbeitet. Es handelt sich um Weyher aber auch Bundesbürger, die zum Beispiel aus Bessarabien und der DDR stammten. - pk