Florian Wichert mit Traumnotenschnitt 0,8

Leeste - Von Sigi Schritt. In einer mehrstündigen Gala hat die KGS Leeste gestern Abend 90 Abiturienten entlassen.

Es ist offenbar ein besonderer Jahrgang, weil alle Redner große Lobeshymnen gesungen haben – darunter der Direktor Rainer Patzelt, der Vize-Bürgermeister Frank Seidel und die Schulelternratsvorsitzende Cathrin Mahlau.

Das Motto der Abgänger „Labirinth – planlos zum Ziel“ hört sich vielleicht griffig an, aber planlos waren die Schüler nicht. Im Gegenteil.

Frank Seidel erinnerte daran, dass es die Schulsprecherin Malin Uhlhorn war, die zusammen mit dem KGS-Ehemaligen Siard Schulz in Weyhe die Friday-for-Future-Klimaproteste ausgelöst hat. Und die Unterstützung durch die Schüler zeigt Wirkung. Nicht nur, dass Direktor Patzelt und Lehrer Aljoscha Riehn die Anstrengungen der Klimaaktivisten lobten, nein, sondern sie finden sich auch in der Politik wieder, wie Seidel anmerkte. Es spricht vieles dafür, dass der Weyher Rat am 3. Juli mit einer Mehrheit über eine Resolution annimmt, die alle weiteren Beschlüsse im Licht des Klimaschutzes sehen soll. „Siard und Malin, ihr habt das wunderbar hinbekommen. Im Gegensatz zur großen Politik lohnt sich der Einsatz vor Ort“, so der Vize-Bürgermeister. „Es geht schneller.“

Oberstufenkoordinator Stefan Meyer ist ebenfalls stolz auf die Abiturienten. Sie hätten viel geleistet. „Die Schule ist aus, genießt es, und macht etwas daraus“, rief er ihnen zu. Vor der Zeugnisausgabe hat die Schule viele Abiturienten geehrt. Zwei Schüler haben einen Schnitt von 1,0: Merle Möller und Florian Wichert.

Schon ganz genaue Vorstellungen von seiner beruflichen Zukunft hat Florian Wichert. Der Sohn des Gemeindearchivars Hermann Greve hat laut Stefan Meyer eigentlich einen Notenschnitt von 0,8. Da aber die Skala bei 1,0 aufhört, steht in seinem Zeugnis diese Note. Wichert will in Bremen das Fach integrierte Europa-Studien belegen, um die europäischen Länder und ihre Institutionen in ihren Beziehungen zu verstehen und sie in Verbindung mit Osteuropa bringen. Ob sich nach dem Master-Abschluss eine Promotion oder Habilitation anschließt, wisse er noch nicht genau.